CHP’li Ağbaba’dan Bakan Kurum’a teşekkür

CHP, afet illerinde yapılan çalışmalara kayıtsız kalamadı. Her platformda iktidarı hedef alan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a gerek deprem bölgesinde gerek Malatya’da yürütülen inşa seferberliği için teşekkür etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda söz alan CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Kurum’a oy birliğiyle hemşehrilik unvanı verilmesi kararını hatırlatıp şunları söyledi:

“Bazen siyasette eleştiriyoruz, sizi de eleştiriyoruz ancak Malatya’da size hemşehrilik unvanı oy birliğiyle verildi. İnşallah bunu tamamlayacağız; 2026 yılında da bekliyoruz. Katkılarınız ve iletişime açık olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyoruz.”