  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Öğretmenleri kovup ‘kime şikayet ederseniz edin’ demişti! Terbiyesizin kafesi mühürlendi

4 milyar dolarlık Şam Havalimanı yenileme projesinde tecrübe tercih edildi Suriye'de Türk imzası

Cumhurbaşkanına hakaret davasında mütalaa! Demirtaş’a yeni hapis cezası talebi

Çelik kubbe hamlesi Tel Aviv’i gerdi! Türkiye’nin savunmadaki sıçraması İsrail’i tedirgin etti!

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Papa Ankara’da

Kamuoyu ikiye bölünecek! Mahmut Arıkan yeni ittifakın ismini verdi

Katili bulmak için çocuklarının öldürüldüğü mahalleye taşındılar

Dehşet yolculuk! Ortaokul öğrencilerini taşıyan otobüs alev aldı

Rutte: Tehlike kapıda! Rusya durmayacak, Avrupa hazırlıklı olmalı

Sağlıkta başarı hikayesi yazacağız
CHP’li Ağbaba’dan Bakan Kurum’a teşekkür

CHP'li Ağbaba'dan Bakan Kurum'a teşekkür

CHP, afet illerinde yapılan çalışmalara kayıtsız kalamadı. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a gerek deprem bölgesinde gerek Malatya’da yürütülen inşa seferberliği için teşekkür etti.

CHP, afet illerinde yapılan çalışmalara kayıtsız kalamadı. Her platformda iktidarı hedef alan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a gerek deprem bölgesinde gerek Malatya’da yürütülen inşa seferberliği için teşekkür etti.

 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda söz alan CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Kurum’a oy birliğiyle hemşehrilik unvanı verilmesi kararını hatırlatıp şunları söyledi:
“Bazen siyasette eleştiriyoruz, sizi de eleştiriyoruz ancak Malatya’da size hemşehrilik unvanı oy birliğiyle verildi. İnşallah bunu tamamlayacağız; 2026 yılında da bekliyoruz. Katkılarınız ve iletişime açık olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyoruz.”

Derdimiz memleket

Hele şükür. Ne güzel söz. “Yiğidi öldür ama hakkını yeme, ver” çok güzel konuşmuş devamı gelir inşallah

Millet

Sizin adamınız İstanbulu mahvetti, milletin adamı, Murat kurum, deprem bölgesini ihya etti, işte ikisinin arasındaki fark.
