Uludağ’da Tehlikeli Yakınlaşma: Ayı Ailesini Beslemeye Çalışan Vatandaşın Aracına Saldırı!

Sucuk Ziyafeti Pahalıya Mal Oldu

Son olayda, Sarıalan bölgesinde çöp konteynerlerini karıştırırken görüntülenen ayı ailesini gören bir vatandaş, onlara sucuk vermek istedi. Ayılara uzaktan yiyecek atmak yerine, sucuğu eliyle yedirmeye kalkışan vatandaş, büyük bir risk aldı.

Yiyeceğin kokusunu alan ayılardan biri, aniden vatandaşın bulunduğu araca doğru hamle yaptı ve saldırmaya çalıştı. Paniğe kapılan araç sahibi, hızla olay yerinden uzaklaşarak olası bir tehlikeyi atlattı. Yaşanan korku dolu anlar, vatandaş tarafından kamerayla kaydedildi.

Yetkililerden Tekrar Uyarı: Yabani Hayvanlara Yaklaşmayın!

Milli Park yetkilileri, bölgede kış uykusuna yatmayan ayıları kontrol altında tutmak ve aç kalmalarını önlemek amacıyla düzenli olarak yiyecek bırakıyor. Ancak bu son olay, yabani hayvanlarla ne kadar tehlikeli bir şekilde yakınlaşılabileceğini bir kez daha gösterdi.

Yetkililer, yabani hayvanların doğal yaşam alanlarında bırakılması, onlara kesinlikle yaklaşılmaması ve can güvenliklerini tehlikeye atacak şekilde beslenmeye çalışılmaması konusunda vatandaşları önemle uyardı.