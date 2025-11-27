Ankara’da neler oluyor? Hastaneye kaldırılan işçi sayısı 154’e çıktı

  • İSTANBUL
Başkent Ankara’da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçi sayısı 154’e yükseldi. Korkutan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, Sincan ilçesinde yer alan bir inşaatta meydana geldi. İddialara göre, 120 işçi bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran işçi sayısının 154’e yükseldiği öğrenildi. Çevre hastanelere kaldırılan 154 kişiden 8’i taburcu edilirken, 142’sinin tedavisine acil servislerde devam edildiği öğrenildi.

4 işçinin tedavilerine ise yoğun bakımda devam edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

