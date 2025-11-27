İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden skandal protesto! 'aile yılı' etkinliğine bile saldırdılar
İstanbul Üniversitesi’nde Genç Düşünce topluluğunun “aile yılı” kapsamında Siyasal Bilgiler Fakültesinde yapmak istediği etkinlik, kendilerini “aile yılı etkinliği gericiliktir” diye tanımlayan bir kesimin müdahalesiyle engellenmeye çalışıldı. Etkinlik alanına ‘aile yılı’ etkinliğini protesto etmek isteyen grup, eylemlerini “anayasal hak” olarak duyururken, ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Protestocu grubun müdahalesi sırasında İslami değerlere önem veren öğrencilerin hedef alınması dikkat çekti.
'Aile yılı etkinliği gericilikmiş'
Twitter’da yayılan görüntülerde, etkinliği sabote etmeye çalışan kişilerin bağırışları ve ortamı provoke eden davranışları açıkça görülüyor. Öğrenciler, böylesi bir çalışmanın engellenmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi.
Genç Düşünce üyeleri, aile kavramının toplum açısından taşıdığı önemi vurgulamak üzere düzenlemek istedikleri programın provokasyonla gölgelenmeye çalışıldığını ifade etti. Üniversite içinde fikir özgürlüğünü savunduklarını belirten topluluk, baskı ve engelleme girişimlerinin hiçbir şekilde meşru olamayacağını dile getirdi.