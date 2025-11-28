ABD'nin başkenti Washington'da silahlı saldırıda vurulan 2 Ulusal Muhafız askeri hayatını kaybetti.

Washington D.C. Polis Departmanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem da olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu belirtmişti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, iki ulusal muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu kaydederek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Askerleri vuran Afgan bir göçmen çıktı" dedi. Peki, bu doğru muydu? Gerçekten de saldırgan bir Afgan mıydı? Evet, ama bu bilgi eksik ve yanıltıcı bir şekilde sunuluyor.

Saldırgan CIA ajanı!

Saldırgan, Rahmanullah Lakanwal adında, 29 yaşında bir Afgan. 2021'de ABD’ye sığınmacı olarak gelen Lakanwal, aslında ABD için görev yapan bir CIA ajanı. 2021’de Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesiyle, ülkeyi terk eden ABD askerlerinin ve yanlılarının uçaklarla kaçışları sırasında, Lakanwal’ın ABD’ye kabulü hızlandırıldı. Ailesine göre, Lakanwal, 10 yıl boyunca Afgan ordusunda görev yapmış, özellikle Kandahar’da ABD Özel Kuvvetleri ile birlikte çalışmış bir isim.

Saldırgana ait bir kimlik kartı, onun CIA ajanı olduğuna dair somut bir delil sunuyor. Bu kart, Afganistan/Kandahar'da görev yaptığı dönemde, KSF (Kandahar Strike Force) adlı paramiliter biriminin resmi kimlik kartı. KSF, ABD destekli operasyonlar için kullanılan birimlerden biri olarak, Afganistan’daki en tartışmalı operasyonlarda yer almıştı. Bu kart, eski Afgan hükümeti dönemi, özellikle Eşref Gani yönetimi altında düzenlenmiş ve CIA ajanı olan Lakanwal’a ait olduğu belirtiliyor.

KSF: CIA’nın Gizli Operasyon Birimi

Kimlik kartında yer alan detaylar, Lakanwal’ın CIA ile bağlantısını net bir şekilde ortaya koyuyor. Kartın üst kısmında, “Kandahar Strike Force NSU 03” yazıyor. Bu, Afganistan Ulusal Güvenlik Direktörlüğü’ne bağlı bir "vurucu tim" olan KSF biriminin adı ve kodu. Bu birim, Taliban’a ve El Kaide’ye karşı gece baskınları ve operasyonlar düzenlemişti. Kartın alt kısmında, “Fire Base GECKO” ifadesi yer alıyor. Bu üs, eski Taliban lideri Molla Ömer’in eviydi ve ABD güçleri tarafından ele geçirilip, CIA ile KSF’nin ana karargâhı haline getirilmişti.

KSF’nin Kara Geçmişi

KSF, ABD’nin Afganistan’daki en tartışmalı paramiliter gruplarından biriydi. İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Afganistan Analiz Ağı raporlarına göre, KSF ve benzeri "strike force" birimleri, CIA tarafından seçiliyor, eğitiliyor ve denetleniyordu. CIA komutasındaki bu birimler, Taliban’a karşı yapılan gece baskınları ve suikastlerde yer alıyordu. KSF’nin sivillere karşı işlediği keyfi infazlar, zorla kaybetmeler ve savaş suçları, belgelerle kanıtlanmıştı. Bu birimler, ABD'nin "gizli savaş" stratejisinin önemli bir parçasıydı. Hatta 2013 yılında, CIA’nin Afganistan bütçesinin yüzde 5’i yani 2.5 milyar dolar, bu paramiliter birimlere ayrılmıştı.

Trump'ın, Çin’e karşı Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü talep ettiği, ancak Afgan yönetiminin sert bir şekilde bu isteği reddettiği de biliniyor. Trump’ın göçmen karşıtı politikaları, büyük tepki toplarken, ABD’nin kendi çıkarları uğruna göçmenleri ve yabancı uyruklu insanları kendi kirli emelleri doğrultusunda kullandığı iddiaları güçleniyor. ABD, 11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan'a müdahale etme bahanesiyle ülkeye girmişti, fakat bugün gelinen noktada, ABD'nin iç savaşında oynadığı rol ve kendi halkına karşı yürüttüğü gizli operasyonlar, büyük tartışmalara yol açıyor.

Afgan bir göçmen olarak tanıtılan Rahmanullah Lakanwal, aslında ABD’nin çıkarları için çalışan bir CIA ajanı. Bu olay, ABD'nin Afganistan’daki operasyonlarının ve CIA’nın kara operasyonlarının ne denli sinsi bir şekilde yürütüldüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.