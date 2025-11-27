Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada "Yeniden ana eğilimine, düşüş eğilimine girmiş durumda enflasyon. Bu ayın enflasyonunun da iyi bir noktada geleceğini tahmin edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
"Yeniden ana eğilimine, düşüş eğilimine girmiş durumda enflasyon.
Bu ayın enflasyonunun da iyi bir noktada geleceğini tahmin edebiliyoruz.
Dolayısıyla enflasyonun tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldiğini söyleyebilirim."