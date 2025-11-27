  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

HGS mağduriyeti iddiası da ellerinde patladı! Sözcü ve NOW’un haberi palavra çıktı

Yeniden Refah Partisi'nden flaş açıklama! SDG’nin Suriye hükümetine entegrasyonu gündemde

Son dakika: 11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu

“Bu bir başarı hikayesi kutluyorum Bakan’ım” CHP’li vekilden deprem konutları itirafı

Öğretmenleri kovup ‘kime şikayet ederseniz edin’ demişti! Terbiyesizin kafesi mühürlendi

4 milyar dolarlık Şam Havalimanı yenileme projesinde tecrübe tercih edildi Suriye'de Türk imzası

Cumhurbaşkanına hakaret davasında mütalaa! Demirtaş’a yeni hapis cezası talebi

Çelik kubbe hamlesi Tel Aviv’i gerdi! Türkiye’nin savunmadaki sıçraması İsrail’i tedirgin etti!

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Papa Ankara’da

Kamuoyu ikiye bölünecek! Mahmut Arıkan yeni ittifakın ismini verdi
Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada "Yeniden ana eğilimine, düşüş eğilimine girmiş durumda enflasyon. Bu ayın enflasyonunun da iyi bir noktada geleceğini tahmin edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden ana eğilimine, düşüş eğilimine girmiş durumda enflasyon.

Bu ayın enflasyonunun da iyi bir noktada geleceğini tahmin edebiliyoruz.

Dolayısıyla enflasyonun tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldiğini söyleyebilirim."

Yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı
Yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı

Gündem

Yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı

AB raporu enflasyonla mücadeledeki rotayı çizdi: Türkiye zorluklara rağmen dirençli kalacak
AB raporu enflasyonla mücadeledeki rotayı çizdi: Türkiye zorluklara rağmen dirençli kalacak

Ekonomi

AB raporu enflasyonla mücadeledeki rotayı çizdi: Türkiye zorluklara rağmen dirençli kalacak

Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum! Sektörel enflasyon beklentisinde iyileşme
Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum! Sektörel enflasyon beklentisinde iyileşme

Ekonomi

Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum! Sektörel enflasyon beklentisinde iyileşme

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23