Mali'de Rus askerleri 10 sivili katletti!

Mali'nin kuzey kesiminde cuntaya bağlı güçler ve Rus askerler sivil katliamları gerçekleştirdi.

Mali'de cunta güçlerinin sivillere yönelik saldırıları sürüyor.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, dün ülkenin kuzeyinde cunta birlikleri ve Rus askerleri çeşitli saldırılar gerçekleştirdi.

Saldırılarda Mali'nin Timbuktu iline bağlı Goundam bölgesinde birçok köy hedef alındı.

Bölge kaynakları, cunta-Rus ortak devriyesinin bölgedeki Amaghanane ve Nijhaltate köylerine baskınlar düzenlediğini ifade etti. Amaghanane'deki baskında 4 sivil canlı canlı yakılarak öldürülürken, Nijhaltate'de ise 2'si çocuk, 2'si kadın 6 sivil hayatını kaybetti.

Bölgedeki kaynaklara göre baskında yaralanan 2 kadın da alıkonularak bölgeden götürüldü.

Rusya'dan önce bölgede bulunan Fransa ordusu da Mali ordusunun sivillere yönelik katliamlarına destek veriyordu. Mali'deki darbelerin ardından iktidara gelen cunta Fransa'yı ülkeden çıkararak Rusya ile ittifak kurmuştu. Sivil katliamları Fransa döneminde olduğu gibi Rusya döneminde de devam etti.

Mali'de son dönemde cunta güçleri ve Rus Wagner birliklerinin sivillere yönelik katliamlarında artış yaşandığı dikkat çekiyor.

Saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı yüzlerle ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News