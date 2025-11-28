Erdoğan’ın 2014’teki o tarihi anı yeniden gündemde! Papa’nın önünde okunan ferman yine konuşuluyor

28 Kasım 2014’te Papa Franciscus’un Türkiye ziyaretinde Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaşanan o anlar sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Fatih Sultan Mehmet Han’ın Bosna fermanını Papa’ya hediye ederken okuduğu sözler dikkat çekmişti. O görüntüler yeniden paylaşılınca, yıllar önceki diplomatik temas bir kez daha tartışmaların odağına oturdu.

Sözün kökeni, Fatih Sultan Mehmet Han’ın 1463 yılında Bosna’daki Fransisken rahiplerine verdiği ahidnâmeye dayanıyor. Bu ferman, Müslüman yönetimin gayrimüslimlere tanıdığı geniş hakları ve can-mal güvenliğini açık şekilde ortaya koyarak dünya tarihindeki en erken din özgürlüğü belgelerinden biri olarak kabul ediliyor.