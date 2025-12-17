  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Alman kiliselerinden hükümete ‘İsrail’e silah ihracatı yapma’ çağrısı İsrail’e silaha kilise tepkisi

‘Türkiye bizi gözetliyor’ Yunan basınında korku manşeti

Milli şahlanışa balıklar ürküyor diyen eziklere tokat gibi cevap! Atatürk üzerinden siyaset yapanlara kapak

‘Yahudiler olmasaydı ABD olmazdı’ AK Partili isimden katil Netanyahu’ya cevap

AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu’nun cevabı ortaya çıktı

Yunan Bakan Dendias “Türkiye varken her şey ikinci planda” Türkiye en büyük tehdit

İngiltere’ye kaçmışlardı! Adliye vurgununda flaş gelişme

‘Kabul ediyorum inkar edemem’ Azılı muhalif Özkök'ten bomba Erdoğan itirafları

20 kilo veren ırkçı Tanju hastalığını açıkladı: Kanser…

Asgari ücret heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanı müdahale edecek, 30 bin liraya çıkarılacak!
Kadın - Aile Grip olmamak için doğal kaynaklar neler var? Uzmanı vatandaşa şu tavsiyeyi verdi... Şimdi hemen önlem alın
Kadın - Aile

Grip olmamak için doğal kaynaklar neler var? Uzmanı vatandaşa şu tavsiyeyi verdi... Şimdi hemen önlem alın

Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Grip olmamak için doğal kaynaklar neler var? Uzmanı vatandaşa şu tavsiyeyi verdi... Şimdi hemen önlem alın

Grip olmamak için güneş ışınlarından faydalanarak alınan d vitamini dışında ise bir parça da olsa rahatlamanız için tüketebileceğiniz bazı doğal kaynaklar, yiyecek ve içecekler var. Uzmanı milyonlarca vatandaşa yeni şu tavsiyeyi verdi.

Grip enfeksiyonu geçen yıllara göre Türkiye’ye bu sezon daha erken geldi ve vakalar hızla artmaya başladı. İstanbul’da çok sayıda hasta var. Çocuklar daha ağır geçiriyor.

Ülkede grip en tepeye, aralık sonu-ocak ile şubatta çıkıyor. Mart ve nisanda azalmaya başlıyor. Mayısta tek tük vakalar oluyor.

ŞİMDİ HEMEN ÖNLEM ALIN

Telegraph’a konuşan mikrobiyom bilimcisi diyetisyen Dr. Emily Leeming düzenli el yıkamak ve grip aşısı olmak hastalık riskine karşı şart. Öte yandan bazı yiyecek ve içecekler de hastalığı önlemek ve hastalık süresini kısaltmak için önemli.

Doktorun önerdiği yeni tavsiyeler şunlar:

Yeşil çay (Grip olmayı önlemek için)

Ekmeğe sürülmüş Marmite (Marmite bira mayası artığından yapılan İngiliz besini. Kızarmış ekmeğin üzerine sürülen bu ürünü doktor B vitamini kaynağı olması nedeniyle öneriyor)

Brokoli çorbası (C vitamini nedeniyle)

Bal (Boğaz ağrısına birebir)

Yaban mersini (Flavonoid takviyesi almak grip ve benzeri hastalıklara karşı öneriliyor)

D vitamini takviyesi

Ayrıca doktora göre grip olduğunuzda bol bol dinlenmek de şart.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23