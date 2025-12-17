Her şeye maydanoz olan Ekrem “Hırsızların elini sıkmam”a suspus!

ALİ KARAHASANOĞLU

Önceki gün Sabah gazetesinde Mahmut Övür yazmış, gazetemiz de Arşiv sayfasında bu yazıyı iktibas etmişti.

Birileri, yalan-kurgu ile “AK Parti içinde çok yıllar hizmette bulunmuş, tanıdığım birisi söyledi. Ekrem İmamoğlu’na yapılan muamelenin yanlış olduğu, parti içinde de söyleniyor. Siyasi bir operasyon olduğu konuşuluyor” kendince algı operasyonlarına imza atsa da.

Değil AK Parti içindeki isimler, Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk yapmadığını iddia etsin..

Sol kesimdekiler bile, İBB eski başkanının ne yaman bir rüşvetçi olduğunu, alenen dillendiriyorlar.

Barış Yarkadaş, CHP içinden birisi..

Dedikleri, yenilir yutulur şeyler değil..

Gürkan Hacır, çok net anlatımlarda bulunuyor..

Gürsel Tekin, iki günde bir “Bana bazı şeyleri anlattırmayın” diyerek, sabrının taşırılmamasını rica ediyor..

Ama birileri hâlâ, “AK Parti içinden bir dostum” diyerek, ismini vermeden, aslında da öyle birisi olmadığı halde, gerçek dışı rahatsızlıklar varmış algısı yapıyor..

Onlar AK Parti içinden rahatsızlar varmış algısı yapmaya devam ededursunlar..

Solculuğu konusunda kimsenin tereddüt etmediği Enver Aysever’in Ekrem İmamoğlu’na karşı çıkışı gündeme bomba gibi oturdu..

Övür’ün yazısından aktarayım:

“Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney cezaevine yeni gelen gazeteci Enver Aysever’e geçmiş olsun dileklerini iletip sohbet ederlerken, araya sürpriz bir isim girer ve elini Aysever’e uzatır:

‘Hoş geldin Enver, geçmiş olsun...’

Sesin sahibi (..) Ekrem İmamoğlu. Ancak İmamoğlu’nun eli havada kalır ve Aysever’in tokat gibi cevabı cezaevi görevlileri dahil herkesi şoke eder:

‘Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam...’

İmamoğlu: Ne biçim konuşuyorsun lan

Aysever: O biçim konuşuyorum lan...”

Bu diyalog doğru mudur?

Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu’na bu şekilde hitap etmiş midir?

Ekrem İmamoğlu’ndan yalanlayan bir açıklama yok. Sakın bana, “Adam cezaevinde. Nasıl açıklama yapsın ki” demeyiniz..

Cezaevinde iken, belki kendisi avukatlarına söylüyor, belki yetki verdiği kişiler onu adına, 24 saat açıklama yapıyorlar. Venezuela’dan başlayın, Nobel ödülü verilen soytarılara kadar, nicelerine tebrik, nicelerine de tehditler savuruyor..

Şimdi kendi başından geçen bir olay hakkında, “öyledir” veya “öyle değildir” demesi, çok mu zor?

Ekrem İmamoğlu’ndan bir açıklama yok.

Aynı anda olaya şahit olduğu ileri sürülen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’den de açıklama yok.

Peki kimden var?

350 bin maaş ile.. O da nasıl bir maaş ise.. Ama devamı daha müthiş. 450 bin TL aylık kirası olan 3 katlı villada oturan Murat Ongun”un avukatı Yiğit Akalın “ben oradaydım” diyerek açıklama yapıyor:

“Yalan. Dün ben görüşürken Aysever ta baştaydı. Sayın Ekrem İmamoğlu, ‘Geçmiş olsun’ diye bağırdı. O da ayağa kalkıp kapısını açıp sesin ulaşması için, ‘Sağ olun başkanım

sizlere de’ dedi.”

Peki Yiğit Akalın’ı doğrulayan, Ekrem İmamoğlu’na ‘hırsız denilmediği’ni söyleyen ikinci bir isim var mı?

Yok..

Enver Aysever’den bir açıklama var mı?

Üzerinden bir gün geçti.. Yok..

Hatta önceki gün akşam, “Avukattan yalanlama” başlığı ile hava tersine çevrilmeye başlandığında..

