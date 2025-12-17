Ela Rümeysa Cebeci hakkında sıcak gelişme: Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonrası Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek kan ve saç örneği veren ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, soruşturma çerçevesinde ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 şüpheli, sağlık kontrolleri kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek saç ve kan örnekleri vermişti. Ersoy'un yanı sıra ünlü spikerler Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet'in de geçen hafta Adli Tıp'ta işlem gördükten sonra serbest bırakıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nun şüphelilere ilişkin incelemelerini tamamladığı belirtildi. Saç örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde tespit edilen uyuşturucu maddeler raporda yer aldı. Buna göre Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı ve kokain kullanımına ilişkin bulguya rastlandı.

CEBECİ'DE KOKAİN VE ESRAR TESPİT EDİLDİ

Pozitif test sonucu çıkan isimler arasında Ela Rümeysa Cebeci de yer aldı. Cebeci'nin hem kokain hem de esrar yönünden testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.

İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEDE

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarından koşar adım kaçan Cebeci, sorulara yanıt vermedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç kişinin daha İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, Ersoy'un bu sürecin ardından TMSF tarafından

TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındığı açıklanmıştı.

Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak", "çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi menfaat sağlamak" ve "örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

ÜNLÜ SPİKERLER DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı, adliyedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildikleri öğrenildi.