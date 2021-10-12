Grip ile korona nasıl ayırt edilir? Grip miyim korona mı nasıl anlarım?

Grip ile korona nasıl anlaşılır? Sağlık Bakanlığı’nın son haftaya dair influenza raporuna göre Türkiye’de de dünyada da grip şu an çok düşük seviyede. Grip benzeri semptomlara bakıldığında şu an grip vakasıyla az sayıda hastalar hastanelere başvuruda bulunuyor. NTV’de yer alan habere göre, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar, grip salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Korona olduğu nasıl anlaşılır?

Koronavirüsünün yeni varyantlarıyla birlikte belirtilerin de farklılık göstermeye başlaması virüsün griple karıştırılabilmesine yol açıyor. Belirtilere bakarak bu ayrımı yapmanın mümkün ve doğru olmadığını söyleyen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar, bunu anlamak için iki yol olduğunu anlattı: “Bir kişi burun akıntısı, ateş vb. belirtilerle geldiği zaman ‘acaba Covid mi?’ sorusu akıllara geliyor. Tek başına gripten korkmuyoruz ancak grip vesilesiyle gereksiz Covid endişeleri ya da gereksiz karantina, izolasyon endişeleri yaşanabiliyor. Test yapılmadan Covid olduğunu anlamanın bir yolu yok. İleri bir takım vakalarda akciğer tomografisi ile Covid anlaşılabiliyor. Bu gibi vakalarda PCR yapılmasa bile ya da PCR negatif çıksa bile Covid olarak kabul edilerek, tedavi uygulanabiliyor."

Grip miyim korona mı nasıl anlaşılır?

Ancak bu durumun çok hafif gribal belirtiler için geçerli olmadığını vurgulayan Erbaydar, "Söz konusu belirtiler olduğu zaman bunun test yapılmadan Covid ya da grip olduğunu söylemek mümkün değil. Eskiden ilk varyantlarda, burun akıntısı nadir bir belirtiydi. Hekimlerin gözlemlerine göre burun akıntısı varsa “o Covid olmayabilir” deniyordu. Şimdilerde ise yeni varyantlarla beraber semptomlar da daha çeşitli şekilde ortaya çıkabiliyor. Eğer temaslıysa, bir risk durumu varsa PCR yapılarak teşhis koymak en doğrusu." dedi.

Erbaydar, şöyle devam etti: "Gribe benzer belirtiler varsa, grip virüsünün varlığı kontrol edilerek Covid mi değil mi ona da bakılabilir. Pandeminin ilk aylarında PCR testleri yeni geliştirilirken, henüz güvenilir mi değil mi bilemediğimiz dönemde gribi ekarte etmek için grip testleri yapılırdı. Grip pozitif çıkarsa semptomları açıkladık diyorduk ancak grip değilse Covid olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorduk.”

Grip en fazla kimlerede görülür?

5 yaşın altındaki küçük çocuklar ve özellikle 2 yaşından küçükler

65 yaşından büyükler

Gebe ve son 2 hafta içerisinde doğum yapmış kadınlar

Bağışıklık sistemi zayıf kişiler

Astım, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalıkları olan kişiler

Grip belirtileri nelerdir?

Grip olduğu nasıl anlaşılır? Grip genellikle burun akıntısıyla birlikte başlasa da aşağıdaki belirtilerle de sıkça karşılaşılmaktadır;

• Yüksek ateş

• Kas ağrıları

• Terleme

• Baş ağrısı

• Kuru veya kalıcı öksürük

• Yorgunluk

• Burun tıkanıklığı

• Boğaz ağrısı

• Halsizlik

• Öksürüğe bağlı kusma

Grip, özellikle genç ve sağlıklı kişilerde daha hafif bulgularla ortaya çıkabilir.