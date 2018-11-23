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Grip hamileleri tehdit ediyor

Şu günlerde hayli yaygınlaşan grip, hamileler için olduğu kadar bebek için de düşük tehdidi oluşturur.

23 Kasım 2018 Cuma 19:05
Grip hamileleri tehdit ediyor

Gebeliğin 2. ve 3. ayında tehdit ve ölüm riski maalesef daha da yüksektir. Bebek bekleyen anne adayları daha fazla vakit geçirmedengrip aşısı olmalarında fayda vardır. Ancak hamileliğin ilk üç ayı geride kalanlar için artık grip aşısı tehlikelidir.

Hamile bir hanım grip olmak üzere olduğundan şüphe ediyorsa mutlaka doktoruna arayarak durumunu anlatmalı ve onun tavsiyelerinde dikkatle uymalıdır. onların doktorlarına sormadan asla ilaç kullanmamaları gerekmektedir. Çünki grip anne ve bebek için ciddi tehlikedir. Özellikle gebeliğin 2. ve 3. ayındaki kadınlarda ciddi influenza komplikasyonları ve ölüm riski yüksektir.

İnfluenza düşük doğum tartılı bebeklere, zekâ geriliklerine ve sinir sistemi anormalliklerine de yol açabilir. Bunlardan korunmak için en iyi yol gebe kalmayı düşünen veya gebe kalma ihtimalleri olan hanımların her sene grip aşısı olmalarıdır.

ACİLE BAŞVURMAYI GEREKTİREN HALLER

Gebeler nefes darlığı, sık nefes alıp verme, göğüs veya karında ağrı veya baskı hissi, ani baş dönmesi, şuur bulanıklığı, şiddetli veya inatçı kusma, paracetamol ile düşmeyen ateş, bebeğin hareketlerinde azalma veya tamamen hareketsiz olması durumlarında acilen hastaneye başvurmalıdır.

ÇOCUKLARDA GRİP

Grip çocuklarda daha yüksek ateşe sebep olur ve 5 yaşın altındakilerin yüzde 10'unda ateşli havaleler ortaya çıkar. Çocuklarda burun belirtileri, orta kulak iltihabı ve bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi midebağırsak sistemine ait belirtiler daha sıktır.

İnfluenza virüsleri krup veya bronşiolite de sebep olabilirler. Uyku hali, deliryum ile miyozit ve zatürree komplikasyonları da çocuklarda daha fazla görülür. Bir yaşından küçük çocuklarda gribe bağlı ölüm ihtimali çok yüksektir. Genel olarak influenza B'nin klinik belirtileri A'ya göre daha hafiftir. İnfluenza C ise ateşsiz bir soğuk algınlığı tablosuna sebep olur.

NE YAPILMALI?

Sağlıklı bir çocuğunuz varsa ve grip olduğunu düşünüyorsanız telaş etmenize gerek yok.

Çocuğunuzun kronik bir hastalığı varsa hemen çocuğunuzu takip ve tedavi eden doktorunu aramanız gerekir. Çünkü grip bakımından yüksek risk altında olan hastalarda 'antiviral ilaçların' hastalığın ilk 48 saati içinde kullanılmaya başlanması gerekir.

Ateşi 38.5 dereceyi geçiyorsa paracetamol ihtiva eden ateş düşürücü şuruplardan verebilirsiniz ama 16 yaşın altındaki çocuklara aspirin vermekten kaçının. Ateş yüksekliğine karşı çocuğunuzun baş, kol ve bacaklarına ıslak veya sirkeli bezler koyabilir, ılık bir duş aldırabilirsiniz. Bol su içmelidir. 24 saat süreyle ateş normal seyredene kadar evden çıkmamalıdır.

Hamileler sadece bu yüzden düşük yapabilir

-Hamile hanımlar, doktor tavsiyesi olmadan aspirin dahi kullanmayın.

-Rahatsızlığı hissettiğniz anda hemen yatağa yatıp dinlenin.

-Nefes almakta güçlük çekiyorsanız başınızı yastıkla destekleyin.Burun tıkanıklıkları için tuzlu su kullanabilirsiniz.

-Aç kalmamaya kesinlikle özen gösterin.

-Bol miktarda sıvı alın.

-Ateşiniz varsa soğuk duş yapabilirsiniz.Hasta olduğunuz için sıkı giyinmeniz gerektiğini düşünmeyin,mümkün olduğunca az giyinin.

-Boğaz ağrıları için gargara yapabilirsiniz.

-Sürekli doktorunuzun tavsiyesini alın.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 19:05
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