Grip, bir günde ilaçsız nasıl geçer? İşte muhteşem formül

Soğuk havalarla birlikte hemen hemen herkesin bağışıklık sisteminin zayıflamaya başlamasıyla grip gibi solunum yolu hastalıkları görünmeye başlar. Gripten korunmak için alınması gereken en önemli tedbir besin değerleri bakımından zengin gıdaların tüketilmesidir. Bunun yanında gripten bir gün gibi kısa bir sürede kurtulmak da yeme-içme alışkanlıklarının değiştirilmesine bağlıdır. İşte gripten kısa sürede kurtulmak için evde uygulanacak doğal yöntemler...

Tavuk Çorbası: Besin değerleri bakımından oldukça zengin olan tavuk çorbası, vücut direncini arttırarak gribin kısa sürede geçmesini sağlayan en etkili besinlerden biridir. Hastalık boyunca sabah akşam 1 kase tavuk çorbası içmek, iyileşme sürecini gözle görünür bir şekilde hızlandırmaktadır.

Limonlu Bal: Boğaz ağrısı ve şiddetli öksürüğün kısa sürede geçmesi; gripten anında kurtulmak için özellikle gece yatmadan önce 1 çorba kaşığı limonlu bal tüketilmesi önerilir. Gece yatmadan içilmesinin sebebi ise genellikle geceleri nükseden grip belirtilerini en aza indirmektedir.

Portakal: Hastalıklara karşı vücut direncini arttıran C vitamini, portakalda oldukça fazla bulunmaktadır. Bu yüzden hastalık süreci boyunca bol bol portakal tüketilmesi, hastalıktan daha kısa sürede kurtulmayı desteklemektedir. Portakal, mandalina ve limon gibi besinler bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

Kekik Çayı: Dağ kekiği, vücudu tepeden tırnağa yenileyen ve hastalıklara karşı vücut direnicini arttıran en önemli doğal şifa kaynağıdır. Kekik çayı da bağışıklığın kısa sürede güçlenmesi için grip esnasında tüketilmesi tavsiye edilir. Oldukça geleneksel bir yöntem olan kekik çayı, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için özellikle kış ayı boyunca bol bol tüketilmelidir.

Okaliptüs Çayı: Soğuk algınlığa karşı en etkili besinlerden biri olan okaliptüs çayı, şiddetli öksürüğü hafifleterek boğazları yatıştırıcı etkiye sahiptir. Mikroplara karşı savaşarak vücut direncini arttırmaktadır. Kısa sürede gribi atlatmak için hastalık süreci boyunca her gün düzenli olarak 1-2 fincan okaliptüs çayının içilmesi gerekir.

Soğan: Tarihte bilinen en eski antibiyotik olarak bilinen soğan, vücuttaki toksinlerin ve iltihapların atılması için tüketilmesi tavsiye edilir. Vücut direncini yükselte en önemli besin kaynaklarından biri olan soğanın grip boyunca bolca tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Bağışık sisteminin güçlenmesi için özellikle kış aylarında soğan tüketimine özen gösterilmelidir.

Kuşburnu Çayı: Bağışıklık sistemini güçlendiren ve gribe anında çözüm olan bir diğer doğal tedavi yöntemi kuşburnu çayıdır. Kuşburnu çayı mevsimsel olarak ortaya çıkan grip ve nezle gibi solunum yolu hastalıklara karşı iyileştirici bir etkiye sahiptir.