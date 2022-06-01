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Kadın - Aile Grip aşısından bile daha etkili: Ev yapımı grip ilacı
Kadın - Aile

Grip aşısından bile daha etkili: Ev yapımı grip ilacı

İlaç kullanmak istemeyenler için tamamen doğal kış aylarına özel içecek...

Yeniakit Publisher
2022-06-01 10:19:00 - 2022-06-01 10:28:40
Grip aşısından bile daha etkili: Ev yapımı grip ilacı

Sarımsak ve rendelenmiş taze zencefilin olmazsa olmaz olduğu ev yapımı grip ilacı tarifimiz sağlığınıza iyi gelecek.

Ev yapımı grip ilacı

Malzemeler:

3 adet limon
2 dilim ananas
1/2 adet rendelenmiş zencefil
1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı bal

Nasıl hazırlanır?

3 adet limonun suyunu sıkın. Ardından mutfak robotunun içine limon suyunu, ananas dilimlerini ve rendelenmiş zencefili koyun, karıştırın. Karışımın içine havanda ezdiğiniz sarımsağı ve balı koyarak karıştırın. İçeceğiniz hazır.

Nasıl tüketilir?

Sabah aç karnına yemekten önce tüketebilirsiniz. Karışımınızı taze hazırlayın ve haftada 2 kez tüketin. Düzenli kullanımda bağışıklık sisteminiz olduğundan daha da kuvvetlenecektir.

Bu karışımı hasta olmadan tüketmek ise en önemli kural.

Limonun faydaları

  • C vitamini açısından zengin olan limon, bağışıklık sistemini güçlendirir ve korur.
  • Kanı temizler ve kan şekerini dengeler.
  • Taze limon suyu böbrekleri temizler. İçeridiği vitamin ve mineraller sayesinde toksin atmanıza yardımcı olur.
  • Limonun içeriğindeki C vitamini vücuttaki kalsiyumu absorbe eder ve böylelikle kemik erimesini önler.

Zencefilin faydaları

  • Doğal ağrı kesicidir.
  • Soğuk algınlığına karşı ciddi bir savaş verir.
  • Öksürüğü kesmek için oldukça etkilidir.
  • Mide bulantısına iyi gelir.

Ananasın faydaları

  • C vitamini açısından zengin olan ananas, diş eti rahatsızlıklarına iyi gelir.
  • İçerdiği magnezyum sayesinde bağ dokularını kuvvetlendirir.
  • Bol miktarda C vitamini içerir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek bütün organların düzgün çalışmasına yardımcı olur.
  • Antioksidan özelliğine sahiptir.
  • Sarımsağın faydaları
  • Doğal antibiyotiktir.
  • Vücuda enerji verir ve dinç kalmanızı sağlar
  • Hazmı kolaylaştırır ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur.
  • Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olduğu için kabızlığı önler.

 

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