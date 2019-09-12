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Grip aşısı ne zaman yapılmalı?

Sonbaharın gelmesiyle birlikte herkes bu sorunun cevabını arıyor: Grip aşısı ne zaman yapılmalı? Kış boyunca gripten uzak kalmak istiyorsanız; aşının hangi tarihler arasında yapılacağı sizi yakından ilgilendirebilir. İşte, grip aşısıyla ilgili merak ettiğiniz her şey.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:42
Grip aşısı ne zaman yapılmalı?

Sonbaharın gelmesiyle birlikte herkes bu sorunun cevabını arıyor: Grip aşısı ne zaman yapılmalı? Kış boyunca gripten uzak kalmak istiyorsanız; aşının hangi tarihler arasında yapılacağı sizi yakından ilgilendirebilir. İşte, grip aşısıyla ilgili merak ettiğiniz her şey.

Grip toplumumuzda hafife alınan hastalıklardan biridir. Grip ile nezle birbirine karıştırıldığı için bu düşünce yaygındır. Aslında grip ciddi salgılara, ölümlere yol açabilecek bir hastalıktır.

Gripten kurtulmak mümkün mü?

Uzmanlar soğuk havalarla birlikte yüzünü göstermeye başlayacak olan grip salgınlarından korunmak için özellikle çocuklara ve yaşlılara grip aşısı yaptırmasını tavsiye ediyor. Gebeler, 6 ay-5 yaş arası çocuklar, 65 yaş ve üzerindeki kişiler, HIV/AIDS veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, astım, kronik kalp veya akciğer hastalığı olanlar ve sağlık çalışanları grip konusunda yüksek risk grubunda yer alıyor. Gribe karşı korunmada en etkili yolun aşılanma olduğuna dikkat çeken uzmanlar, her yıl aşı içeriği gözden geçirilmekte ve etkili yeni içerikli aşı üretilmektedir.

Grip aşısı ne zaman yaptırılmalı?

Havalar soğumaya başladıkça aynı soru zihninizi meşgul ediyor olabilir. İşte, merak ettiğiniz "Grip aşısı ne zaman yaptırılmalı?" sorusunun cevabını açıklıyoruz. Sağlık Bakanlığı eylül ila aralık ayları arasında risk grubunda bulunan kişilerin grip aşısı yaptırması gerektiğini belirtiyor.

Aralık ayından sonra grip aşısı yapılır mı?

Kış aylarında grip salgını riski bir hayli arttığı için Sağlık Bakanlığı grip aşısının en geç mart sonuna kadar yaptırılabileceğini vurguluyor.

Grip aşısı kimler için ücretsizdir?

65 yaş üstü kişiler

Hamileler

Kronik hastalar

Bütün risk grupları için ücretsizdir.

Grip aşısının yan etkileri nelerdir?

Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.

Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1’in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir.

Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.

Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.

Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.

 

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:42
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