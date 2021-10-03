Grip aşısı kimlere bedava? Grip aşısını SGK sigorta karşılıyor mu?

Sonhabara girilmesiyle birlikte havalar da soğuk yüzünü göstermeye başladı. Hava sıcaklıkların düşmesi ile birlikte grip salgını dönemi de hayatımızı bir kez daha girdi. Dünya koronavirüs salgını ile savaşırken, birandan da gribin bulaşmasından çekinen vatandaşlar grip aşısı olmak için sıraya girmiş durumda. Grip mevsiminin gelmesiyle birlikte grip aşıları da eczanelerde yerini aldı.

Grip aşısı fiyatı ne kadar?

Grip aşılarının satışının başlamasıyla birlikte geri ödeme kapsamında reçeteyle verilmek zorunda olan ve sadece hastanın TC kimlik numarası alınarak reçetesiz verilen olmak üzere 2 çeşit grip aşısı bulunmakta. Kronik rahatsızlıkları olanların ağır grip salgınlarına karşı kendilerini korumaları gerekir. Geri ödeme kapsamında olan grip aşısı 117,17 liradan, diğeri ise 85,12 liradan satışa sunuluyor.

Grip aşısı kimlere bedava?

Bazı kronik hastalık taşıyanlar; Astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, Diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı olanlar, Kronik renaldisfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar, 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların grip aşılarını, yılda bir defaya mahsus ücretsiz olmaları mümkün. Gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar geçen sürede anne adayları da ücretsiz grip aşısı yaptırabiliyor.