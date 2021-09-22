Eylül ayının gelmesiyle birlikte son dönemde grip vakaları arttı. Uzmanlar özellikle risk grubunda yer alanların grip aşısı olması gerektiğini ifade ediyor. Peki, grip aşısı ücretli mi?

Grip aşısı ne zaman yaptırılır?

Grip aşıları eylül ayı itibariyle eczanelere ve sağlık kuruluşlarına gönderiliyor. Risk grubundaki vatandaşların eylül-aralık ayları arasında grip aşısı olması gerektiği belirtiliyor. Ancak Sağlık Bakanlığı ve hekimler grip aşılarının mart ayı sonuna kadar yaptırılabileceğini ifade ediyor. Grip aşıları eczanelerin yanı sıra tüm sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor. Ancak uzmanlar grip aşılarının eczaneler yerine sağlık kuruluşlarında uygulanmasını öneriyor.

Grip aşısı fiyatı 2021 | Grip aşısı geldi mi fiyatı ne kadar?

Eylül ayı itibariyle grip aşıları eczanelere geldi. Risk grubunda olan vatandaşlar dışındakiler grip aşılarını ücretli olarak alıp yaptırabiliyor. 2021 yılında grip aşısı 85 liraya satılıyor.

Kimler ücretsiz grip aşısı yaptırabilir?

Aşağıda belirtilen risk grubundaki kişiler hekime başvurarak grip aşısı reçetelendiğinde eczanelerden ücretsiz olarak aşıyı temin edebilirler.

Risk Grupları;

65 yaş ve ü zeri kişiler,

Yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişiler,

6 ay- 18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler,

Bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar,

Şeker hastalığı dahil herhangi bir metabolik hastalığı olanlar,

Astım dahil kronik solumun yolu hastalığı olanlar,

Kalp-damar sistemi hastalığı olanlar,

Kronik böbrek hastalığı olanlar,

Hemoglobinopatisi olanlar.

Ayrıca gebelere de grip aşısı yapılması önerilmektedir.