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Kadın - Aile Gribin tedavi sürecini hızlandırmak için 5 öneri: Bunu yazın, yapmak isteyenlere rehber! Hemen yapmalı
Kadın - Aile

Gribin tedavi sürecini hızlandırmak için 5 öneri: Bunu yazın, yapmak isteyenlere rehber! Hemen yapmalı

Yeniakit Publisher
2024-01-10 21:34:00 - 2024-01-10 21:36:55
Gribin tedavi sürecini hızlandırmak için 5 öneri: Bunu yazın, yapmak isteyenlere rehber! Hemen yapmalı

Hava şartlarının son dönemlerde zorlaşması ve soğumaya başlamasıyla artışa geçen grip, nezle ve soğuk algınlığı şikayetleri adeta bir salgın haline gelmiş durumda. Peki Gribin doğal tedavi için neler yapmalıyız!

Grip mevsimi başladı ancak gripten korunmak kadar hasta olduktan sonra en hızlı şekilde atlatmak da önem taşıyor. Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanları bulaşıcı bir hastalık olan gripten korunma yollarının yanı sıra hızlı bir şekilde iyileşmek için 5 basit öneride bulunuyor. Uzmanlar “Grip, bilindiği gibi hasta kişilerin bulunduğu ortamlarda, hapşırma, öksürme yoluyla ve virüs bulaşmış ellerle temas sonrasında ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalık. Ve bir kez daha bu hastalığın mevsimine girdik. Gribe yakalandıktan sonra 5 basit uygulamayla hastalıktan en sağlıklı şekilde hızlıca kurtulabiliriz” diyor.

Havalardaki sıcaklık değişimleri gribe davetiye çıkarıyor. Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanları, “Grip ciddi derecede işgücü kaybı ve okul çağındaki çocuklarda da ders kaybına neden olmaktadır. İstirahat edilmezse hem tedavi süreci uzuyor hem de hastalığın oluşturacağı yan etki riskleri artırılmış oluyor” diyor. Grip sezonunun açılmasıyla birlikte uzmanlar, hem gripten korunmak hem de gribe yakalanıldığında hızlı bir şekilde hastalıktan kurtulmak için tavsiyelerde bulunuyor.

Egzersiz yapmak vücudu gribe karşı koruyor

Gripten korunmak için el temizliğinin önemini vurgulayan uzmanlar, “Kirli ellerle ağız veya burnunuza temas etmeyin, el temizliğinize özen gösterin. Eğer işiniz gereği sık tokalaşmak zorunda kalıyorsanız el antiseptiklerinden kullanın” diyor. Bulunduğunuz ortamın ısısının çok yüksek olmaması gerektiğini ve mutlaka vakit geçirilen ortamın havalandırılması gerektiğini dile getiren uzmanlar, mikroplara karşı vücudun savunma sistemini güçlendirmek için de düzenli egzersiz yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Gribin tedavi sürecini hızlandırın

Gribe yakalandıktan sonra hızlı bir şekilde hastalıktan kurtulmak isteyenlere tavsiyede bulunan uzmanların sunduğu 5 basit öneri ise şöyle;

Tedavinizi aksatmayın: Doktorunuzun verdiği tedaviyi aksatmadan uygulayın. Kendi teşhisinizi kendiniz koyup gelişigüzel ilaç kullanmayın. Özellikle tedavi amacıyla alınan antibiyotiklerin faydasından çok zararı olmaktadır. Grip için reçete edilen ilaçlar; doğrudan enfeksiyona yönelik olmayıp, belirtileri düzeltmeye, hastalığın daha kolay geçirilmesine ve komplikasyonların önlenmesine yardımcı olmak içindir. Antibiyotikler değil; doktorun reçete edeceği ateş düşürücüler, burun solunumunu rahatlatan spreyler, boğaz ağrısı ve yanması için gargaralar ve pastiller, vücut direncini artırmak amacıyla vitaminler kullanılmalıdır.
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İstirahat edin: Bu dönemde hasta kişi yatağında yatmasa bile kesinlikle vücudu yorucu-yıpratıcı egzersiz ve hareketlerden uzak durmalı, mutlaka birkaç gün istirahat etmelidir. Grip ciddi derecede işgücü kaybı ve okul çağındaki çocuklarda da ders kaybına neden olmaktadır. İstirahat edilmezse hem tedavi süreci uzuyor hem de hastalığın oluşturacağı yan etki riskleri artırılmış oluyor. Hasta kişilerin istirahat etmesinin bir diğer avantajı da, çalıştıkları kurumlarda başka kişileri hasta etmeyecek ve hastalığı yaymayacak olmalarıdır.

Yeterli süre boyunca uyuyun: Uyku düzeni vücut sıhhati için en önemli detaylardan biridir. Uyku esnasında, özellikle çocuklarda, hücreler yenileniyor ve melatonin hormonu salgılanıyor. Günlük ortalama 7 saat uyunması organizmanın savunma sistemini güçlendirecektir.

Sıvı tüketiminizi azaltmayın: Bol su için. Özellikle karışık bitki çayları da (ıhlamur, kuşburnu, ahududu, yasemin, papatya, böğürtlen…) tüketebilirsiniz. Elbette her fazla şeyin zararı olduğundan, aşırı sıvı tüketiminden de kaçınmalısınız.

İyi beslenin: C vitamini vücudun savunma sistemini güçlendirdiğinden özellikle turunçgiller olmak üzere meyve tüketin. Koyu yeşil yapraklı taze sebzeleri sıkça tüketmeniz de vücut direncinizi artıracaktır.

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