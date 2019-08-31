Grip virüsü, solunan hava ve temas halinde hemen bulaşabilir. Toplu ve kapalı alanlarda sıklıkla karşılaşılan grip, genel hayatı aksatıyor. Bunun için sağlıklı beslenmek elzemdir.

Sağlığınıza ve bağışıklık sisteminize iyi baktığınız sürece, bu hastalığa yakalanma riskiniz, en aza iniyor.

Grip çorbası nasıl yapılır?

Gribe iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Probiyotik deposu yoğurt

Enerji kaynağı bal

İltihap söktürücü zencefil

Enfeksiyon giderici sarımsak

Antioksidan bakımından zengin kivi,portakal ve limon

ve Savunma artırıcı maydanoz, roka ve ıspanak

ve Antikor destekçisi yumurta ve yeşil biber

ve Doğal yağı ile antioksidan etki sağlayan ceviz, badem, kaju ve fındık



Bunun dışında kuşburnu, ıhlamur ve nane-limon çayı, üzerinizdeki kırgınlığı alırken, ekstra bir vitamin desteği sağlar. Grip gibi dönemlerde, sakinleşmek ve bitki çayları tüketmek, daha fazla vitamin almanızı, antioksidan bakımından zenginleşmenizi, rahatlamanızı ve iltihabın sökülüp atılmasını sağlar.

Sağlıcakla kalın...