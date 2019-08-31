Gribe iyi gelen yiyecekler nelerdir?
Mevsim geçişlerinin başladığı dönemlerde, grip kapımızı çalıyor. Gribe yakalanmamak ve yakalandıktan sonra çözümünü bulmak için, bağışıklık güçlendirici besinleri sizler için derledik. Gribe iyi gelen yiyecekler nelerdir? Gribi geçirmek için ne içmek gerekir? Grip çorbası işe yarar mı? İşte detaylar...31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:08
Grip virüsü, solunan hava ve temas halinde hemen bulaşabilir. Toplu ve kapalı alanlarda sıklıkla karşılaşılan grip, genel hayatı aksatıyor. Bunun için sağlıklı beslenmek elzemdir.
Sağlığınıza ve bağışıklık sisteminize iyi baktığınız sürece, bu hastalığa yakalanma riskiniz, en aza iniyor.
Gribe iyi gelen yiyecekler nelerdir?
- Probiyotik deposu yoğurt
- Enerji kaynağı bal
- İltihap söktürücü zencefil
- Enfeksiyon giderici sarımsak
- Antioksidan bakımından zengin kivi,portakal ve limon
- Savunma artırıcı maydanoz, roka ve ıspanak
- Antikor destekçisi yumurta ve yeşil biber
- Doğal yağı ile antioksidan etki sağlayan ceviz, badem, kaju ve fındık
Bunun dışında kuşburnu, ıhlamur ve nane-limon çayı, üzerinizdeki kırgınlığı alırken, ekstra bir vitamin desteği sağlar. Grip gibi dönemlerde, sakinleşmek ve bitki çayları tüketmek, daha fazla vitamin almanızı, antioksidan bakımından zenginleşmenizi, rahatlamanızı ve iltihabın sökülüp atılmasını sağlar.
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