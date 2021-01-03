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Gündem Gri listeye 2 çizik daha!
Gündem

Gri listeye 2 çizik daha!

Gabar Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin Gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 16:34:00 -
Gri listeye 2 çizik daha!

Gabar Dağı bölgesinde, etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin Gri kategoride yer aldığı belirlendi.

Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Gabar Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin Gri kategoride yer aldığı tespit edildi."

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