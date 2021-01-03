Gri listeye 2 çizik daha!
Gabar Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin Gri kategoride yer aldığı tespit edildi.
Gabar Dağı bölgesinde, etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin Gri kategoride yer aldığı belirlendi.
Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Gabar Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin Gri kategoride yer aldığı tespit edildi."