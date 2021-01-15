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Gündem Gri listedeki terörist hakkındaki gerçek ortaya çıktı
Gündem

Gri listedeki terörist hakkındaki gerçek ortaya çıktı

Gulan kod adlı PKK'lı terörist Rukiye Çekiç'in 26 Aralık 2017'de Kuzey Irak'a düzenlenen nokta hava harekatıyla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 08:12:00 - 2021-01-15 08:35:34
Gri listedeki terörist hakkındaki gerçek ortaya çıktı

PKK'nın sözde Erzurum eyaleti Karayazı-Eleşkirt gücü sorumlusu Gulan kod adlı Rukiye Çekiç'in 26 Aralık 2017'de Kuzey Irak'a düzenlenen nokta hava harekatıyla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK, MİT-TSK ortak harekatıyla öldürülen teröristin ölümünü 4 yıl gizledi. Çekiç, PKK'nın silahlı kadın yapılanması olan YJA-Star'ın üst düzey sorumlusu olup, aynı zamanda PKK'nın sözde askeri meclis üyesiydi.

15 yıldır dağ kadrosunda bulunan terörist, PKK'nın şehir merkezlerindeki uyuyan hücrelerini harekete geçirip orman yangınları, araç yakma, suikast, bombalı sabotaj, fabrika kundaklama gibi provokatif saldırıları gerçekleştiren taşeron yapılanması YPS'nin de tepe isimlerinden biriydi. İçişleri Bakanlığı'nın 500 bin lira ödüllü gri kategorisinde aranan Çekiç'in 9 askerimizi şehit etmekten hakkında arama kararı bulunuyordu.

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