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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin gri listede yer alan "Kawa" kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edildi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:13
Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin gri listede yer alan Sezer Işık olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl Karlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz'daki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Kawa" kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:13
  1. gri liste
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. İl Jandarma Komutanlığı
  4. terörist

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