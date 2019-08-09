0553 313 94 23

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı

- Bolu Valisi Ahmet Ümit, Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıklarına devam eden Grekoromen Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti

09 Ağustos 2019 Cuma 10:29
Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı


BOLU (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Grekoromen Milli Takımı'nın Bolu kampı sürüyor.

Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarına devam eden milli takımı, Bolu Valisi Ahmet Ümit ziyaret etti.

Antrenman öncesinde sporcularla bir araya gelen Vali Ümit, "Bizler her ne kadar kendimiz güreşçi değilsek de bu spora yabancı olmayan insanlarız. Güreş bizim en kadim sporumuz. Aynı zamanda dünyada güreşle ilgili birçok kural bizim sporcularımızı yenebilmek için konulmuştur. Sizler sadece bir güreşçi değilsiniz, aynı zamanda milletimizi, tarihimizi temsil ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra milli güreşçi Rıza Kayaalp'e takım arkadaşlarına ikram edilmek üzere baklava veren Ümit, sporcular antrenman yaptığı esnada teknik direktör Salih Bora ve antrenörlerden bilgi aldı.

Vali Ümit, Bolu'nun her branştan çok sayıda kulüp tarafından tercih edilen bir kamp yeri olduğuna dikkati çekerek, önümüzdeki yıllarda çok daha geniş kapsamlı, tüm ihtiyaçlara cevap verecek altyapı ortamı oluşturulacağını bildirdi.


- Öztürk: "Burada antrenmanlarımız çok verimli oluyor"


Ahmet Ümit'e kamp hakkında bilgi veren mili takım antrenörü Remzi Öztürk, Bolu'yu tercih etmelerindeki en büyük sebebin bölgedeki oksijen miktarı ve nem oranı olduğunu aktardı.

Öztürk, "Burada antrenmanlarımız çok verimli oluyor. Çocuklar çok verimli antrenman yapabiliyorlar ve diğer etkenlerle de burası bize çok büyük avantajlar sağlıyor." diye konuştu.

Bölgede bulunan tesislerdeki eksiklikler hakkında da Vali Ümit'e bilgi veren Öztürk, burada yaptıkları kamplardan sonra katıldıkları şampiyonaların hepsinden iyi sonuçlarla döndüklerini anlattı.

Güreşçilerin antrenmanını sonuna kadar izleyen Vali Ümit, daha sonra milli takım antrenörleriyle birlikte tesislerde incelemede bulundu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:29
  1. Bolu
  2. Bolu Valisi Ahmet Ümit
  3. Greko-Romen Güreş Milli Takımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz
    1. İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30..
    2. Almanya'nın ihracatı haziranda azaldı
    3. Arsenal, David Luiz'i transfer etti
    4. Sürücülere bayram tatili uyarısı
    5. Gaziantep'te uyuşturucu ticareti..
    6. Akaryakıtta çifte indirim
    7. Suudi Arabistan Husilere ait İHA’yı..
    8. Öğrenciler in tercihi yine Iğdır..
    9. Bayram yaklaşınca kurban pazarı..
    10. Başkan Dündar çarşı esnafı ile..
    11. Malezya’da kayıp İrlandalı kızın ayak..
    12. Teknosa'dan "bayram kampanyası"
    13. İzmirliler bayramda toplu ulaşımdan..
    14. Evde çıkan yangında 4 ton buğday küle..
    15. Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı
    16. İptal edilen Çeşme-Atina feribot..
    17. Vali Recep Soytürk’ün Kurban Bayramı..
    18. Ödemeler dengesi (2)
    19. Mamak’ta mezarlıklar bayrama..
    20. Temmuz ayında Türk hava sahasında 1..
    21. Coca-Cola İçecek, ikinci çeyrekte..
    22. Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü..
    23. "Yeşil kaplumbağalar" sokaklarda çöp..
    24. Hasan Dağ’ından uçan paraşütçüler Ömer..
    25. İbadethaneler bayram için temizlendi
    26. Kurban Bayramı’nda toplu taşıma..
    27. Bağcılarlı Kung Fu’cular, 15 Temmuz..
    28. Başkan Sunar’dan Kurban Bayramı mesajı
    29. Antalya’da biyolojik mücadele için8..
    30. Bankaların kredi işlemlerine ilişkin..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!