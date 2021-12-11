  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Gravite nedir? Gravite ne anlama geliyor?
Yaşam

Gravite nedir? Gravite ne anlama geliyor?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı; Mardin'in Nusaybin ilçesindeki 'Günyurdu-1' kuyusunda petrol keşfedildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Petrolün, 11,9 gravitede olduğu belirtildi. Bu açıklamanın ardından gravitenin ne olduğunu ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, gravite ne oluyor?

Yeniakit Publisher
2021-12-11 19:58:00 -
Gravite nedir? Gravite ne anlama geliyor?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı; Mardin'in Nusaybin ilçesindeki 'Günyurdu-1' kuyusunda petrol keşfedildiğini bildirdi. Türkiye Petrolleri'nden yapılan açıklamaya göre; Suriye sınırındaki kuyuda sondaj çalışmaları 35 gün sürdü.

Bin 310 metre derinlikte petrole ulaşıldı. Petrolün, 11,9 gravitede olduğu bildirildi.

Kuyuda üretim testlerine başlandı. Bölgede petrol arama faaliyetleri de aralıksız sürüyor.

Gravite nedir? Gravite ne anlama geliyor?

Gravite, petrolün kalite ölçümünde kullanılan bir değer olup uluslararası anlaşmalara uygun olarak American Petroleum Institute (API) gravitesi kullanılır.

SG (Spesifik Gravite) “Petrol Yoğunluğu/Su Yoğunluğu” anlamına gelir. Hafif petrolün, API gravite değeri daha büyükken, yoğunluğu yükseldikçe API gravite değeri düşecektir. API gravite değeri yükseldikçe petrolün de piyasadaki değeri artar.

Petrolün kalitesi Gravite değeri ile oranlıdır. Çıkarılan petrolün değerli olup olmadığı gravite değeri ile ölçümlenebilmektedir. Gravite değeri ne kadar fazlaysa petrolün değeri de o kadar yüksek olur. Petrolün öz ağırlığı yani yoğunluğu baz alınır.

Petrol mü bulundu? Nerede petrol bulundu?
Petrol mü bulundu? Nerede petrol bulundu?

Yaşam

Petrol mü bulundu? Nerede petrol bulundu?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı!
Ekonomi

Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı!

Milyonların beklediği asgari ücret rakamı pazartesi günü netleşecek. Henüz anlaşma sağlanamayan asgari ücrette, TÜRK-İş "Kırmızı çizgimiz 4 ..
Putin'in sağ kolundan bomba
Dünya

Putin'in sağ kolundan bomba "Erdoğan" yorumu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağ kolu olarak da bilinen Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili, “O, Başkan..
Bebekleri her gece 2'de uyanınca kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları durum karşısında dehşete düştüler
Dünya

Bebekleri her gece 2'de uyanınca kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları durum karşısında dehşete düştüler

İngiltere'de yaşayan bir çift, her gece saat 2'de uyanan bebeklerinin neden uyandığını belirlemek için bebeğin yanına kamera yerleştirdi. Ço..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay