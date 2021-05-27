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Eğitim Granfondo bisiklet yol yarışı tamamlandı
Eğitim

Granfondo bisiklet yol yarışı tamamlandı

Bilnet Okulları’nın ana sponsoru olduğu Halikarnas Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 18:17:00 -
Granfondo bisiklet yol yarışı tamamlandı

Bu sene Bodrum’da ilki düzenlenen yarışın ardından yapılan ödül törenine Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman katıldı. Törende Bilnet Okulları Genel Müdürü Zehra Sağ da yer aldı. Lisanslı veya lisanssız sporculara açık Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı’nın ilki Bodrum’da gerçekleştirildi. Sosyal mesafeli, sağlık tedbirleri arttırılmış yarış, bin civarında amatör ve profesyonel bisiklet tutkununa ev sahipliği yaptı. Sporcular, 20 ayrı kategoride mücadele etti.

Yüzlerce sporcu katıldı

Kısa parkuru 56 kilometre, uzun parkuru ise 103 kilometre olan yarış OASİS önünde son buldu. 12 ülkeden 112’si yabancı bine yakın sporcunun katıldığı programda kısa parkur genel klasmanda Nurullah Yurteri birinci, Melih Yıldız ikinci, Furkan Abdullah Pamukçu üçüncü oldu. Sevcan Alper’in birincilik elde ettiği kısa parkur kadınlar genel klasmanda ise Züleyha Dikbaş ikinci, Rafiye Başat da üçüncü sırayı aldı. Önemli bir kısmı ormanlık alanlarda ve zeytinliklerde geçen uzun parkur genel klasmanda Serkan Balkan birinci, Gökhan Uzuntaş ikinci, Muhammed Erkan üçüncü oldu. Kadınlarda birinci Esra Kürkcü Akgönül’ün ardından Ayşegül Gökalp ikinci, Beste Hepkaradeniz de üçüncü oldu. Organizasyonu paralimpik kategorisinde ise Barış Asa birinci, Mustafa Sağlam ikinci ve Fırat Uğur üçüncü sırada tamamladı.

Sosyal sorumluluk hareketi

Toplam 27 ülkeden genelinden gelen binden fazla sporcunun katıldığı Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı, bir spor müsabakasından ötesinde kültürel bir deneyim ve sosyal sorumluluk hareketi olarak nitelendiriliyor. Yarış, çoğunlukla, katılımcıların yaşlarına ve düzeylerine göre organize ediliyor.

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