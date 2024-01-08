Gram ve çeyrekte veri hareketliliği! Altın fiyatlarında dalga kırıldı mı?

Ons altında en önemli gelişme geçen Cuma günü açıklanan Amerika'da Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması sonrasında 2025 dolar seviyesine kadar geri çekilmesiydi. Veri sonrasında toparlayan ons altın haftalık kapanışı 2040 dolar seviyesine yakın gerçekleştirdi. Bugün ABD’de veri akışı zayıf.

Teknik destek seviyeleri

Teknik olarak İlk destek noktası 2030 dolar takip edilirken bu seviye altında 2020 ve 2010 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2040 dolar seviyesi üzerinde 2050 dolar ile 2060 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilecek.

Gram altındaki seyrin yönü

Gram altında her iki değişkende geri çekilmeler sınırlı kalırken fırsat geldiğinde yukarı yönlü yükselişler gerçekleşmeye devam ediyor. Kurda yükselişin devam etmesi beklenebilir. Ons altına baktığımızda Amerika'da tarım dışı istihdam değerlendirmelerinin devamında 2025 dolar test ettikten sonra hızlı toparlaması yükselişin devam edeceği sinyalini verse de haftaya sakin başladı.

Direnç seviyeleri ve fiyatlamalar

Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1965TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1970TL ve 1980TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1950TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1940TL ve 1930TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak. Gram altın bugün şu saatler itibarıyla (11:00) 1951 lira seviyelerinden alıcı bulurken çeyrek altın da 3203 lira seviyelerinde hareket ediyor.