  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başakşehir-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Deniz Türüç çılgına döndü, kimse sakinleştiremedi...

Irak'ın kuzeyi karıştı! PKK Peşmerge'ye saldırdı

Biden'dan Kongre'ye Türkiye mektubu

Soğuk savaştan bu yana ilk! Rusya ile muhtemel savaş senaryosu

'Hangi özel eşyaları getirdiniz?' Uzaya çıkan ilk Türk'ten göğüs kabartan cevap

Emekli aylıkları ve emekliye verilecek zam oranı TBMMM'de kabul edildi

ABD'den Suriye hamlesi: Tüm güçlerini çekecek

Japon şirketten İstanbul hazırlığı! Hizmet ağını genişletti: Japon hava yolu şirketi İstanbul’a uçuş başlatacak

Biden yönetimi F-16 satışı için harekete geçti

Rusya, Katar ve tedarikçiler, kullandığı Kızıldeniz rotasını kullanmayı bıraktı: tankerleri neden çekiliyor merak edildi! Sıcak saatler
Ekonomi Gram ve çeyrekte bu seviyelere dikkat! Altınınızı satmadan bir kez daha düşünün
Ekonomi

Gram ve çeyrekte bu seviyelere dikkat! Altınınızı satmadan bir kez daha düşünün

Yeniakit Publisher
2024-01-25 09:36:00 -
Gram ve çeyrekte bu seviyelere dikkat! Altınınızı satmadan bir kez daha düşünün

Bugün ABD büyüme verisi dün açıklanan beklentinin üzerinde açıklanan PMI verileri sonrası önemli olacaktır. Peki altının seyri nasıl olacak?

Çeyrek altın bu sabah saat 9:15 itibarıyla 3213 lira bandında hareket ederken gram altın da 1961 lira seviyelerinden serbest piyasada işlem görmeye devam ediyor.
Ons altında yükseliş denemeleri yılbaşından bu güne her zaman dolarda yaşanan değer kazancı ve tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ile kesildi. Tüm bu gelişmelere rağmen 2000 dolar altına net bir kırılım da görülmedi.

Amerikan veri beklentisi

Bugün ABD büyüme verisi dün açıklanan beklentinin üzerinde açıklanan PMI verileri sonrası önemli olacaktır. Teknik olarak İlk destek noktası 2010 dolar takip edilirken bu seviye altında 2000 ve 1990 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2020 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda 2030 dolar ile 2045 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilecek.

Yatay fiyatlama sürüyor

Gram altın kur ve ons altın fiyatlamalarında bir yöne net kırılım gerçekleşmemesinin sonucunu yatay fiyatlamada. Bugün kurda yatay fiyatlamanın devamı ve ons altında dün yaşanan geri çekilme sonrası yükselişlerin de sınırlı kalması bekleniyor.

Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1965TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1975 TL ve 1985TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1960TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir.Bu fiyatlama altında 1955TL ve 1945TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.

Gram altın, dolar, euro... İslam Memiş "Sizi Mayıs'a hazırlayacağım" diyerek duyurdu
Gram altın, dolar, euro... İslam Memiş "Sizi Mayıs'a hazırlayacağım" diyerek duyurdu

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gram altın, dolar, euro... İslam Memiş "Sizi Mayıs'a hazırlayacağım" diyerek duyurdu

Ne petrol ne doğalgaz! Patatesi olan herkes dönüp bir daha baktı! Şok sözler: 1 gram altın, işbirliği ile yaptılar
Ne petrol ne doğalgaz! Patatesi olan herkes dönüp bir daha baktı! Şok sözler: 1 gram altın, işbirliği ile yaptılar

Aktüel

Ne petrol ne doğalgaz! Patatesi olan herkes dönüp bir daha baktı! Şok sözler: 1 gram altın, işbirliği ile yaptılar

22 ayar ve 24 ayar altın arasındaki fark nedir? Gram altın, çeyrek altın, yarım, Cumhuriyet Altını, Reşat Altın, ata...
22 ayar ve 24 ayar altın arasındaki fark nedir? Gram altın, çeyrek altın, yarım, Cumhuriyet Altını, Reşat Altın, ata...

Ekonomi

22 ayar ve 24 ayar altın arasındaki fark nedir? Gram altın, çeyrek altın, yarım, Cumhuriyet Altını, Reşat Altın, ata...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23