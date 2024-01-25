Gram ve çeyrekte bu seviyelere dikkat! Altınınızı satmadan bir kez daha düşünün

Çeyrek altın bu sabah saat 9:15 itibarıyla 3213 lira bandında hareket ederken gram altın da 1961 lira seviyelerinden serbest piyasada işlem görmeye devam ediyor.

Ons altında yükseliş denemeleri yılbaşından bu güne her zaman dolarda yaşanan değer kazancı ve tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ile kesildi. Tüm bu gelişmelere rağmen 2000 dolar altına net bir kırılım da görülmedi.

Amerikan veri beklentisi

Bugün ABD büyüme verisi dün açıklanan beklentinin üzerinde açıklanan PMI verileri sonrası önemli olacaktır. Teknik olarak İlk destek noktası 2010 dolar takip edilirken bu seviye altında 2000 ve 1990 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2020 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda 2030 dolar ile 2045 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilecek.

Yatay fiyatlama sürüyor

Gram altın kur ve ons altın fiyatlamalarında bir yöne net kırılım gerçekleşmemesinin sonucunu yatay fiyatlamada. Bugün kurda yatay fiyatlamanın devamı ve ons altında dün yaşanan geri çekilme sonrası yükselişlerin de sınırlı kalması bekleniyor.

Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1965TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1975 TL ve 1985TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1960TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir.Bu fiyatlama altında 1955TL ve 1945TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.