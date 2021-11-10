  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gram altından yeni rekor!
Ekonomi

Gram altından yeni rekor!

Altın fiyatlarındaki gidişat merakla takip edilirken gram altın 578 liraya yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 15:56:00 -
Gram altından yeni rekor!

Gram altın, Dolar/TL ’deki yükseliş ve küresel altın fiyatlarındaki ralliyle gün içerisinde 578 TL’ye kadar tırmanarak rekor tazeledi.

Gram altın, 21 Ekim’de küresel altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen dolar/TL'nin 9,40 seviyesinin üzerine çıkmasıyla 2020'nin Kasım ayında gördüğü 540 TL'yi de geride bırakarak 543 TL ile yeni bir rekor kırmıştı.

Sonrasında 567 TL’ye kadar hızlı bir yükseliş kaydeden güvenli liman gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarının 25 Ekim’den itibaren gerilemesiyle 540 TL seviyelerine inmişti.

Geçen haftanın büyük bir kısmını 550 TL civarında yatay bir seyirle geçiren değerli metal, haftanın ikinci yarısında dolar/TL’nin 9,70 eksenine oturmasıyla küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti. Yeni haftaya da böylece rekorla başlayan gram altın, gün içerisinde 573 TL’yi görerek 10 Kasım’da rekor tazelemişti.

Kasım ayı başından bu yana dolar/TL’nin 20 kuruşa yakın yükselmesi ve küresel altın fiyatlarındaki ralli, gram altın fiyatlarını da yeni bir rekor seviyeye taşımış oldu.

Dolar/TL’deki yükseliş büyük oranda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam edeceğine dair beklentilerden kaynaklanırken, küresel altın fiyatları Fed’in tapering açıklamasına rağmen faizleri artırmakta aceleci davranmayacağını belirtmesiyle yükseldi.

Ons altın çarşamba günü 1.825 dolar civarında işlem görürken dolar/TL 9,84 seviyesinde bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Benzine dev indirim! Bakın kaç kuruş
Ekonomi

Benzine dev indirim! Bakın kaç kuruş

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapılması kararı alındı. Motorin ve otogazın fiyatı..
odaTV, Diyanet'in 10 Kasım mesajını da beğenmedi
Medya

odaTV, Diyanet'in 10 Kasım mesajını da beğenmedi

Milli bayramlarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gözünün içine bakan ve "Atatürk'ü anacaklar mı anmayacaklar mı" diye erketeye yatan odaTV, 1..
Kritik gün bugün! Altında dananın kuyruğu kopuyor
Ekonomi

Kritik gün bugün! Altında dananın kuyruğu kopuyor

Altın fiyatları, son dört günü kazançla kapattıktan sonra yatırımcıların ABD enflasyon verisine odaklanmasıyla sakin bir seyir izliyor. Gözl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay