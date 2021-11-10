Gram altından yeni rekor!

Gram altın, Dolar/TL ’deki yükseliş ve küresel altın fiyatlarındaki ralliyle gün içerisinde 578 TL’ye kadar tırmanarak rekor tazeledi.

Gram altın, 21 Ekim’de küresel altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen dolar/TL'nin 9,40 seviyesinin üzerine çıkmasıyla 2020'nin Kasım ayında gördüğü 540 TL'yi de geride bırakarak 543 TL ile yeni bir rekor kırmıştı.

Sonrasında 567 TL’ye kadar hızlı bir yükseliş kaydeden güvenli liman gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarının 25 Ekim’den itibaren gerilemesiyle 540 TL seviyelerine inmişti.

Geçen haftanın büyük bir kısmını 550 TL civarında yatay bir seyirle geçiren değerli metal, haftanın ikinci yarısında dolar/TL’nin 9,70 eksenine oturmasıyla küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti. Yeni haftaya da böylece rekorla başlayan gram altın, gün içerisinde 573 TL’yi görerek 10 Kasım’da rekor tazelemişti.

Kasım ayı başından bu yana dolar/TL’nin 20 kuruşa yakın yükselmesi ve küresel altın fiyatlarındaki ralli, gram altın fiyatlarını da yeni bir rekor seviyeye taşımış oldu.

Dolar/TL’deki yükseliş büyük oranda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam edeceğine dair beklentilerden kaynaklanırken, küresel altın fiyatları Fed’in tapering açıklamasına rağmen faizleri artırmakta aceleci davranmayacağını belirtmesiyle yükseldi.

Ons altın çarşamba günü 1.825 dolar civarında işlem görürken dolar/TL 9,84 seviyesinde bulunuyor.