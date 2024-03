Gram altında treni kaçıranlara güzel haber! Alım zamanını açıkladı

Dolar ve altın rekor üstüne rekor kırıyor. Altın ve Para Piyasalar uzmanı İslam Memiş, gram altın için rakam verdi ve altın alamayan vatandaşlara seslendi. Memiş, dolar kuru için ise kritik seviyeyi açıkladı dolar sahiplerine seslendi.

İslam Memiş'in tv100.com'daki "Bu haftaya çok dikkat" başlıklı yazısı

Bu hafta para piyasaları için oldukça önemli.

Kısa vadeli pozisyonlardan kaçınmalı.

Yurt içi piyasalarda bugün enflasyon verisi, yurt dışında perşembe günü Euro bölgesi faiz kararı, cuma günü

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak.

Hepsi de önemli veriler olacak.

Dolar, euro, borsa, altın, gümüş ve Bitcoin de sert dalgalanmalar bizi bekliyor.

Piyasalarda bu hafta takip edeceğim bant aralıkları şöyle:

ONS ALTIN (XAU/USD)

2 bin 81 dolar seviyesinden haftaya başladı.

2 bin 60-2 bin 90 dolar aralığını takip edeceğim.

Hedefim 2 bin 350 dolar olduğundan düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim.

GRAM ALTIN

Serbest piyasalarda (fiziki) 2 bin 200 liraya yükseldi.

Her hafta rekor tazelemeye devam ediyor.

Hedef 3 bin lira olduğundan her ay yeni rekor tazelemesini normal olarak değerlendiriyorum.

Her düzeltmeyi alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim.

Bu hafta 2 bin 150- 2 bin 250 lira aralığını takip edeceğim.



ONS GÜMÜŞ (XAG/USD)

23,06 seviyesinden haftaya başladı.

Hedef 24 dolar seviyesi.

Geri çekilmeleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdürüyorum.

Altına kıyasla rasyo nedenli oldukça düşük kaldı.

Bu yıl gümüşün performansında umutlu bekleyişimi sürdürüyorum.

GRAM GÜMÜŞ

Hedef 25 lira seviyesi.

Düşüşler alım fırsatı.

Yıl içinde 32 lira öngörüm devam ediyor.

BITCOIN (BTC)

63 bin dolar seviyesinin üzerinde.

55-65 bin dolar aralığını takip ediyorum.

Sert geri çekilmelere hazır olmak gerek.

Yükselişleri sağlıklı bulmadım.

Hızlı yükselişin hızlı düzeltmesi olur.

İyi haftalar dilerim…