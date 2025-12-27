2025’te ikinci elde değerini koruyan modeller: Pazarın kazananları belli oldu

2025 yılı itibarıyla ikinci el otomobil piyasasında en az değer kaybeden modeller açıklandı. Quartz verilerine dayanan çalışmaya göre, SUV ve elektrikli araçlar ikinci elde daha güçlü bir performans sergiledi. Toyota, BMW, Kia ve Hyundai gibi markalar listede öne çıktı.

Araştırmaya göre listenin zirvesinde Toyota RAV4 yer aldı. SUV segmentinin öne çıkan modellerinden RAV4, ikinci elde yalnızca yüzde 9,55 oranında değer kaybı yaşayarak en az değer kaybeden otomobil oldu. Modelin yüksek talep görmeye devam ettiği belirtildi.

İşte 2025’te ikinci elde en az değer kaybeden otomobiller:

Toyota RAV4 – Yüzde 9,55

Chevrolet Silverado – Yüzde 13,31

BMW 3 Serisi – Yüzde 14,11

Hyundai Kona Electric – Yüzde 14,43

Kia Sportage – Yüzde 16,02

Chevrolet Equinox – Yüzde 17,80

Toyota Corolla – Yüzde 18,16

Chevrolet Silverado EV – Yüzde 18,74

Chevrolet Equinox EV – Yüzde 19,37

Chevrolet Blazer EV – Yüzde 21,22

Listede elektrikli modellerin ve SUV’ların ağırlık kazanması dikkat çekerken, veriler ikinci el piyasasında bu segmentlere olan talebin 2025’te de sürdüğünü ortaya koydu.