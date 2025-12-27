  • İSTANBUL
Milli ve yerli sistem ile dalgalara gem vurulacak
Teknoloji

Milli ve yerli sistem ile dalgalara gem vurulacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milli ve yerli sistem ile dalgalara gem vurulacak

Su üstü harp gemilerinin maruz kaldığı dinamik etkileri sönümlendirerek, platformların muharebe görevlerini en üst seviyede ve güvenle sürdürmesini sağlayan Türkiye'nin milli yalpa sönümlendirme sisteminin, inşası devam eden Malezya korvetlerine teslimatları tamamlandı.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ve Robotek Otomasyon Teknolojileri iş birliği ile geliştirilen Türkiye'nin ilk milli yalpa sönümlendirme sistemi; STM ana yükleniciliğinde yürütülen Malezya Korvet Projesi kapsamında 3 korvete daha entegre ediliyor. Sistemin fabrika kabul testleri ve teslimat süreçleri başarıyla tamamlandı.

Milli yalpa sönümlendirme sistemi, STM'nin yürüttüğü bir ihracat projesi kapsamında daha önce 2 korvete daha entegre edildi. Böylece bugüne kadar Türkiye tarafından ihraç edilen toplam 5 savaş gemisinde milli sistem kullanılmış oldu.

MİLLİ FIRKATEYNLERDE DE GÖREV YAPACAK

Sistem ayrıca Türkiye'nin milli fırkateyn projeleri kapsamında MİLGEM istif sınıfı fırkateynlerde de görev yapacak. Yalpa sönümlendirme sistemi, 2024 yılı içerisinde Türk Loydu ürün sertifikasını alarak, Türk Loydu'nun da üyesi olduğu Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği bünyesindeki tüm klas kuruluşları tarafından sertifikalandırılan gemilerde kullanılabilecek. Yalpa sönümlendirme sistemleri daha önce yurt dışından tedarik ediliyordu. STM'nin çözümü ile bu alandaki dışa bağımlılık sona ermiş oldu.

DALGALI DENİZDE GEMİ PERFORMANSINI ARTIRIYOR

Geminin her iki yöndeki aşırı yalpa hareketine karşı daha stabil bir platform sağlamak amacıyla geliştirilen yalpa sönümlendirme sistemi, dalgalı deniz koşullarında platformların operasyon kabiliyetini artırıyor. Aşırı denizli havalarda platformun operasyonel verimliliğini ve bunun en kritik bileşeni olan personel konforunu arttıran sistem; seyir ve muharebe esnasında, zorlu deniz şartları ve ani manevralar sonucu oluşan hareketleri asgari seviyeye indiriyor.

Helikopter harekatı, silah stabilizasyonu, denizde ikmal ile malzeme ve personel transferi faaliyetlerine katkı sağlayan yalpa sönümlendirme sistemi; zorlu deniz koşullarına dayanıklı tasarımı, otomatik ve adaptif çalışma kabiliyeti ile öne çıkıyor.

