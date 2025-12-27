  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
FPV dron SAGAN sahaya sürüldü

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
FPV dron SAGAN sahaya sürüldü

Türk savunma devi ASİSGUARD tarafından üretilen SAGAN yeni yetenekleriyle resmen sahaya sürüldü.

#1
Foto - FPV dron SAGAN sahaya sürüldü

Gözlük veya ekran aracılığıyla sanki dronun içinde uçuyormuş gibi kullanılan FPV'ler son dönemde hem saldırı hem de önleme amacıyla savunma ve güvenlik alanında yoğun olarak kullanılıyor. Gökyüzünün derinliklerinde süzülen keskin bakışlı "sağan" kuşundan ilham alınarak geliştirilen FPV dronu SAGAN, geçen yıl tanıtıldı ve geçen sürede sahadaki güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yeteneklerle donatıldı.

#2
Foto - FPV dron SAGAN sahaya sürüldü

SAGAN ürün ailesi ile farklı güvenlik birimlerinden temsilcilerin katılımıyla yetenek gösterimi (demo) gerçekleştirildi. Gösterim kapsamında, 15 inç, 10 inç ve 7 inç olmak üzere üç farklı FPV drone platformu sahada tanıtıldı. Demo uçuşları, gerçek görev senaryolarına uygun şekilde planlandı ve tüm uçuşlar başarıyla tamamlandı.

#3
Foto - FPV dron SAGAN sahaya sürüldü

Faaliyet sırasında fiber optik kablo üzerinden gerçekleştirilen 20 kilometrelik kesintisiz FPV uçuşu, yüksek hız ve manevra kabiliyeti, gündüz ve termal kameralarla keşif ve gözetleme yetenekleri katılımcılara uygulamalı olarak gösterildi. Uzun menzil gösterimi kapsamında, FPV dron fiber optik kablo bağlantısı ile 20 kilometre boyunca kesintisiz olarak uçuruldu. Uçuş sırasında herhangi bir bağlantı kopması yaşanmazken, görev tamamlandıktan sonra platform kalkış noktasına güvenli şekilde geri döndü. Bu kabiliyet, elektronik karıştırmanın yoğun olduğu ortamlarda dahi güvenilir bir görev icrası sağladığını ortaya koydu.

#4
Foto - FPV dron SAGAN sahaya sürüldü

Gösterimde ayrıca ASİSGUARD tarafından yerli ve milli imkanlarla tasarlanan gündüz ve termal gimbal kamera sistemleri tanıtıldı. Termal kamera ile yüksek irtifadan elde edilen görüntüler, katılımcı kurum temsilcilerine canlı olarak aktarıldı. FPV dronların sahip olduğu radarda az görünürlük özelliği ve elektronik karıştırmaya karşı dayanıklılığı, sahadaki operasyonel etkinlik açısından dikkati çeken unsurlar arasında yer aldı. Tüm uçuşlar, önceden belirlenen senaryolar doğrultusunda emniyetli ve sorunsuz şekilde tamamlandı. Katılımcı kurum temsilcileri, sahada gerçekleştirilen bu faaliyetle sistemlerin görev kabiliyetlerini yakından inceleme fırsatı buldu. ASİSGUARD, yerli savunma sanayi vizyonu doğrultusunda geliştirdiği FPV dron ve görüntüleme çözümleriyle güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetlerini artırmayı, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

