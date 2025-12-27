FPV dron SAGAN sahaya sürüldü

Gösterimde ayrıca ASİSGUARD tarafından yerli ve milli imkanlarla tasarlanan gündüz ve termal gimbal kamera sistemleri tanıtıldı. Termal kamera ile yüksek irtifadan elde edilen görüntüler, katılımcı kurum temsilcilerine canlı olarak aktarıldı. FPV dronların sahip olduğu radarda az görünürlük özelliği ve elektronik karıştırmaya karşı dayanıklılığı, sahadaki operasyonel etkinlik açısından dikkati çeken unsurlar arasında yer aldı. Tüm uçuşlar, önceden belirlenen senaryolar doğrultusunda emniyetli ve sorunsuz şekilde tamamlandı. Katılımcı kurum temsilcileri, sahada gerçekleştirilen bu faaliyetle sistemlerin görev kabiliyetlerini yakından inceleme fırsatı buldu. ASİSGUARD, yerli savunma sanayi vizyonu doğrultusunda geliştirdiği FPV dron ve görüntüleme çözümleriyle güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetlerini artırmayı, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.