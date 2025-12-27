  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam İnanması güç ama doğru! Kurye sipariş getirdiği binayı tuvalet gibi kullandı
Yaşam

İnanması güç ama doğru! Kurye sipariş getirdiği binayı tuvalet gibi kullandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Ankara'da mide bulandırıcı bir olay yaşandı. Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kurye, sipariş teslimi sonrası apartman merdivenlerine tuvaletini yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtinde yaşanan olay, apartman sakinlerini isyan ettirdi. Apartmana sipariş getiren bir kurye, bina merdivenlerine tuvaletini yaptı

 

Bu olay ilk kez yaşanmıyor

Olay, Sincan ilçesi Yenikent semtinde bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kurye bir binaya sipariş getirdi. Siparişi getiren kurye binadan inerken merdivenlere tuvaletini yaptı. Bina sakinleri duruma tepki gösterirken, kuryenin merdivene tuvaletini yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Oturduğu kata kendi taktırdığı güvenlik kamerası sayesinde olayı fark eden apartman sakini Murat Arla, "Altıncı kata paket getiren kurye merdivenlerden iniyor ve köşeye ihtiyacını gideriyor. Daha önce de aynı hareketi yapmıştı. O yüzden şikayetçi olduk. Olayı kendi taktırdığım hareket sensörlü kamerasından gördüm fakat yetişemedim" diye konuştu. Arla, olayın iki hafta içerisinde iki kere yaşandığını belirtti.

Bu kadarına da pes! İş makinesiyle bakın ne aradılar
Bu kadarına da pes! İş makinesiyle bakın ne aradılar

Yaşam

Bu kadarına da pes! İş makinesiyle bakın ne aradılar

Felç kaldı, sporla hayata tutundu! Devlet desteğiyle iş hayali gerçek oldu
Felç kaldı, sporla hayata tutundu! Devlet desteğiyle iş hayali gerçek oldu

Yaşam

Felç kaldı, sporla hayata tutundu! Devlet desteğiyle iş hayali gerçek oldu

Beklenen kar geldi! Her yer beyaza büründü
Beklenen kar geldi! Her yer beyaza büründü

Yaşam

Beklenen kar geldi! Her yer beyaza büründü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23