İnanması güç ama doğru! Kurye sipariş getirdiği binayı tuvalet gibi kullandı
Ankara'da mide bulandırıcı bir olay yaşandı. Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kurye, sipariş teslimi sonrası apartman merdivenlerine tuvaletini yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtinde yaşanan olay, apartman sakinlerini isyan ettirdi. Apartmana sipariş getiren bir kurye, bina merdivenlerine tuvaletini yaptı
Bu olay ilk kez yaşanmıyor
Olay, Sincan ilçesi Yenikent semtinde bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kurye bir binaya sipariş getirdi. Siparişi getiren kurye binadan inerken merdivenlere tuvaletini yaptı. Bina sakinleri duruma tepki gösterirken, kuryenin merdivene tuvaletini yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Oturduğu kata kendi taktırdığı güvenlik kamerası sayesinde olayı fark eden apartman sakini Murat Arla, "Altıncı kata paket getiren kurye merdivenlerden iniyor ve köşeye ihtiyacını gideriyor. Daha önce de aynı hareketi yapmıştı. O yüzden şikayetçi olduk. Olayı kendi taktırdığım hareket sensörlü kamerasından gördüm fakat yetişemedim" diye konuştu. Arla, olayın iki hafta içerisinde iki kere yaşandığını belirtti.