Gram altında her tahmini tutan Hatice Kolçak'tan şaşırtan tahmin: O tarihte uçacak, patlayacak dediği açıklaması

Altın yatırımı yapmak isteyen vadandaşlar altının seyrini yakından takip ediyor. 1700 lirayı geçen gram altında bugün sert düşüş yaşanmış ve yeniden 1600'lü rakamlara gerilemişti. Peki önümüzdeki günlerde altın fiyatları nasıl olacak? Uzman isimlerden şaşırtan tahmin geldi.

Yatırımcının güvenli limanı altın, son dönemde düşüşte. İç ve dış piyasadaki gelişmeler, altın fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.

Gidişatı yakından takip eden yatırımcılar, bu düşüşün sürüp sürmeyeceğini araştırıyor. Son dönemde gram altın, 1.680 TL'nin altına kadar geriledi. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar bu düşüşün ne zaman kadar süreceğini merak edilirken altın ve para piyasaları uzmanlarından yatırımcılara uyarılar geldi.

Gram altında düşüşlerin sürekli olmadığını dile getiren uzmanlar, bu düşüşlerin alım fırsatı olduğunu ifade etti.

Ağustos ayının son haftasına çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen uzmanlar, ayın son haftasında tansiyonun yüksek olabileceğini söyledi.

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Gram altındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını belirten uzmanlar, daha fazla düşmesini bekleyen vatandaşları uyardı. Düşüşün sürekli olmadığını ve en azından riskin dağıtılması için %50 oranında alım yapılabileceğini ifade eden uzmanlar altın fiyatlarındaki çekilmenin alım fırsatı olduğunu ve bu fırsatın değerlendirilmesini gerektiğini söyledi.

Öte yandan borsada sene sonu tahminleri geldi. Hatice Kolçak yaptığı son dakika açıklamasında TL'de olanlara önemli uyarılar yaptı.

Hatice Kolçak borsadaki sene sonu tahminlerini açıkladı. TL ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Borsada düşüş ve yükseliş ile ilgili tahminlerini duyurdu.

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HATİCE KOLÇAK BORSADAKİ SENE SONU TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

Ünlü Ekonomist Hatice Kolçak, borsada yaşanan yükseliş ve düşüşleri açıkladı. Borsada ciddi bir yükselişin olduğunu ve yakında bir düzeltme beklendiğini söyledi. Ancak düzeltme sonrasında yükselişin daha da hızlanacağını ifade etti. Hatice Kolçak'a göre borsa 7 binleri geçerek şaşkınlık yarattı. Yabancıların alımları, atamalar, Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları ve Mehmet Şimşek'in çalışmalarının etkisiyle bu yükseliş yaşandı. Ancak bazıları hala düzeltme bekliyor ve 7200'lerden bir düzeltme hareketi beklendiği söyleniyor. Hisse senetleri de farklı performanslar sergiledi. Hatice Kolçak, borsanın yıl sonuna doğru 8000'in üzerini rahatça görebileceğini ve hatta 8200 seviyesinin görülebileceğini tahmin ediyor. Yatırımcılara, hisseleri dikkatli bir şekilde seçmelerini ve portföylerini iyi bir şekilde yönetmelerini öneriyor. İşte diğer ayrıntılar...

Borsada yaşanan yükseliş ve düşüşlere inanmayanlar ve düşecekler bekleyenler olduğu gibi, bilgili yatırımcılar da belirli noktalarda giriş yapmışlardı. Ancak hala bir kısım yatırımcı, beklemeye devam ediyor. Endeks, 7067 seviyesinde kapanarak birçok insanı şaşırttı. Borsanın doğasında düşüşlerin ve yükselişlerin olduğunu, hiçbir şeyin füze gibi yukarı gitmediğini vurguluyor.

Borsada beklendiği gibi kar satışları gelmeyerek 7 binleri geçti. Yabancı yatırımcıların gelmesi ve CDS'nin düşmesi, atamaların beğenilmesi ve Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarının olumlu etkileriyle borsa yükseldi. Mehmet Şimşek'in çalışmalarının da etkisiyle reel bir dönüş yaşandı ve borsa bu gelişmeleri fiyatladı.

Ancak hala birçok kişi düzeltme hareketini bekliyor. Bu düzeltme sırasında ciddi düşüşler yerine daha çok kar satışları bekleniyor. Şu anda 7200 seviyeleri konuşuluyor ve teknikçilerle yapılan görüşmelerde de 7200'lerden bir düzeltme beklendiği ifade ediliyor. Ancak kesin bir şey söylemek mümkün değil. Yeni yatırımcıların girmesiyle borsanın yine yükselme eğiliminde olduğu belirtiliyor.

Özellikle bir düzeltme hareketi bekleyen Hatice Kolçak, bu düzeltmenin ardından borsanın daha hızlı bir şekilde yükselmesini istiyor. Çünkü birçok kişinin kenarda beklediği ve yükselişi fırsat olarak gördüğü ifade ediliyor.

Düzeltme hareketinin nereye kadar devam edeceği kesin olarak söylenemiyor. Teknikçilerle yapılan görüşmelerde 7200 seviyesinden düzeltme beklenirken, daha önce 6500-6600 seviyelerinden düzeltme yaşanmış olsaydı 6 bine düşme ihtimali vardı. Ancak o zamanlar geçmişte kalmıştı ve şu an için düzeltmenin 6900'e kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

Borsadaki hisselerin performansı farklılık gösteriyor; bazıları hiç yükselmedi, bazıları ise tavan yaptı. Bu nedenle borsada başarılı bir portföy oluşturmak için farklı sektörlere ayrı ayrı yatırım yapmak ve hisseleri bölmek önemli. Örneğin, uzun süredir elinde tuttuğu Tüpraş hissesi, bölündükten sonra düşmüş olsa da son yükselişle tekrar değer kazandı. Benzer şekilde ŞİŞE CAM hissesine olan güveni devam ediyor ve yükseliş bekliyor.

Ayrıca Türk Hava Yolları ve Pegasus gibi şirketlerin hisseleri de portföyünde bulunuyor ve yaz aylarında güzel bir yükseliş yaşadılar. Özellikle Türk Hava Yolları, 130'lardan 255 seviyelerine çıkarak iyi bir performans sergiledi.

Hatice Kolçak'a göre, senenin sonunda borsanın 8000'in üzerinde bir seviyeye ulaşması rahat görünüyor ve hatta 8200'ü görebileceği tahmin ediliyor.

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3 AĞUSTOS 2023 ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 1.677,14

Satış: 1.677,42

Çeyrek Altın

Alış: 2.746,00

Satış: 2.782,00

Yarım Altın

Alış: 5.492,00

Satış: 5.565,00

Tam Altın

Alış: 10.876,22

Satış: 11.087,79

Ata Altın

Alış: 11.216,10

Satış: 11.495,93

Cumhuriyet Altını

Alış: 10.971,00

Satış: 11.075,00

22 Ayar Bilezik

Alış: 1.539,10

1.556,56

ONS Altın

Alış: $1.934,70

Satış: 1.934,96