Dolar tahminleri ses getiren Necmettin Batırel'in gram altın tahmini olay: O tarihte 1000 lira kazandıracak..

Yaptığı sıradışı tahminlerle tanınan Necmettin Batırel, gram altın değerinin yükseleceğini ifade ederek, yaklaşık bin liralık bir hareketlenme beklediğini belirtti.

Gram altın, Türkiye'de artan ilgi ile birlikte, uzmanlar ve siyasiler tarafından tahminler sunmaya devam ediyor.

Daha önce dolar kuruna dair yaptığı iddialı tahminlerle gündeme gelen ekonomi yazarı Necmettin Batırel, şimdi de gram altın hakkında konuştu.

İşte Necmettin Batırel'in altınla ilgili öngörüsü:

Uluslararası Finans Enstitüsü'ne göre, küresel borçların ilk çeyrek sonunda 305 trilyon dolara ulaştığı ve rekor düzeye ulaştığı bildirildi. Hane halkı borçları 57.6; kamu borçları 85.7; banka borçları 69.8; finans dışı şirket borçları 91.9 trilyon dolar oldu. Ağırlaşan borç krizi, doların ve altının kuvvetlenmesini sağlayacak. Kümülatif ekonomik büyüme düşüklüğü, yüksek faiz oranları, önemli borç yükleri ve enflasyon krizi tetikleyecek. Dolar ve altın, para sistemi tehdit altındayken ve yeni bir para sistemi önerildiğinde değerini katlayacak. Altının ons fiyatının uzun vadede önce 5 bin dolara, ardından 8 bin dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Hisse senedi piyasalarında panik arttıkça, altının onsu Ekim 2023'e kadar 3 bin dolara ulaşabileceği söyleniyor. Hisse senedi piyasaları, 1982'de başlayan 41 yıllık boğa hareketinin sonuna yaklaştı. ABD Merkez Bankası, Haziran 2022'de %9.1'e ulaşan enflasyonu durdurmak için faiz oranlarını 500 baz puan artırdı. Ancak yüksek faiz, ekonomik büyümeyi durdurdu, işsizlik artıyor. İmalat sektörü endeksi Haziran'da 46.3 ile hayal kırıklığına uğrattı.

Resesyon korkularının yükseldiği bir ortamda, hisse senetlerinde %80'lik bir düşüş bekleniyor. 26 Temmuz toplantısında faiz konusu üzerine son bir nokta konulacak. Ancak kesin olan bir şey var ki, FED sıkılaştırma politikasını fazlasıyla sürdürdü.

GRAM ALTIN İÇİN BİR RAKAM BELİRLEDİ

Ekim ayında altının onsunun tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabileceği söyleniyor. Önce 1950 doları aşacak, 1988 dolara çıkacak. Bu seviyede enerji toplayacak ve 2020 ve 2050 ve 2070 dolar dirençlerini deneyecek. Önceki tarihi zirve olan 2070 dolar, sıfır noktasıdır. Eğer aşılırsa, 2100 - 2150 - 2200 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Gram altın sırasıyla 1580, 1636 - 1677 - 1701 - 1800 – 2000 TL seviyelerini test edebilir. Bu rakamlar doların 25 TL olduğu varsayılarak hesaplanmıştır. Üst limiti varken, alt limiti yoktur. Eğer ons Ekim ayında 3 bin dolara ulaşırsa, gram altın 2500 lirayı geçer. Altınla ilgili yaptığım analiz tamamen kişisel çalışmam sonucudur. Noktaları birleştirdim ve ortaya çıkan sonucu yazdım. Son karar sizindir. Ancak bir gerçek var ki, tarih boyunca altın, yatırımcısına hep kazanç sağlayan bir varlık olmuştur. (karar)

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2 AĞUSTOS 2023 DOLAR NE KADAR? 1 DOLAR ŞU ANDA NE KADAR?

Dolar önceki kapanış fiyatı: 26,9672 TL’den işlem gördü. Dolar güncel alış fiyatı, 26,9549 iken, satış fiyatı da 26,9775 oldu. 100 dolar ise, bugün 2.696 TL’den işlem görüyor.

2 AĞUSTOS 2023 EURO NE KADAR?

Euro 2 Ağustos 2023 gününde alış fiyatı 29,6317 TL iken, satış fiyatı da 29,6481 TL’ydi.

2 AĞUSTOS 2023 STERLİN NE KADAR?

Sterlin serbest piyasada 34,5066 TL’den alışı gerçekleşirken, satışı da 34,5290 TL’den gerçekleşmektedir.

ALTIN BUGÜN NE KADAR? 2 AĞUSTOS 2023 GRAM VE ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.692,18

SATIŞ(TL) 1.690,49

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 2.767,00

SATIŞ (TL) 2.802,00

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 1.950

SATIŞ (USD) 1.950

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 11.300,00

SATIŞ (TL) 11.471,00

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 11.061,00

SATIŞ(TL) 11.155,00