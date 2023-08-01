Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatları: LPG'ye de zam geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika benzin, mazot fiyatı haberleri...Benzin ve motorin fiyatları petrol piyasası ve dolar/TL tarafındaki gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. OPEC+'nın arz kararları, Fed'in para politikası, Rusya ve Çin'in uyguladığı politikalar brent petrol özelinde benzin fiyatı ve mazot fiyatı tarafında belirleyici oluyor. Brent petrol varil fiyatlarındaki artışla beraber motorin fiyatları için haftanın ikinci gününde yeni zam geldi. Peki benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatı listesi...

BRENT PETROL 84 DOLAR SEVİYELERİNİ KORUYOR

Cuma günü 85,09 dolara kadar yükselen brent petrol varil fiyatı, bugün 84 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Dün brent petrol Çin'de beklenenden zayıf gelen ekonomik verilerle haftanın ilk gününe düşüşle başlasa da Goldman Sachs, petrol piyasalarındaki rekor talebin yakın vadede ham petrol fiyatlarını yükseltmesini bekliyor.

LPG'YE ZAM GELİYOR!

Otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam bekleniyor.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

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Benzin fiyatı için yeni bir indirim-zam beklenmiyor.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN 1,07 TL ZAM GELDİ

Motorin fiyatları için bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Mazot fiyatı için 1,07 TL fiyat artışı pompaya yansıdı. Motorin fiyatları için yeni bir indirim-zam beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel benzin ve motorin litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte Ankara, İstanbul ve İzmir'de benzin fiyatı ve motorin fiyatları:

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul 36,47 TL

Ankara 36,90 TL

İzmir 37,07 TL

Bugünden itibaren motorin fiyatları için 1,07 TL zam geldi.

BENZİN FİYATLARI KAÇ TL?

İstanbul 36,09 TL

Ankara 36,57 TL

İzmir 36,67 TL

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