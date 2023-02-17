Gram altın ve gümüşte İslam Memiş'i şaşırtan hareket: Yeni bir tahminini açıkladı

Finans analisti İslam Memiş, gram altın ve gram gümüşteki düşüşleri değerlendirdi. Kendi beklentisinin de üstüne çıkan düşüşler için Memiş'in önümüzdeki döneme dair tahminleri dikkat çekti. 'Bu fiyatlar kalıcı değil' diyen Memiş; dolar, euro, borsa ve kripto para değerlendirmeleri de yaptı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş, euro, Borsa İstanbul'daki gelişmeler ve piyasalara dair yeni değerlendirmeler yaptı. Memiş'in gram altın ve gram gümüşteki düşüşlere ilişkin sözleri dikkat çekti. Memiş, düşüşlerin sürüp sürmeyeceğine ilişkin tahminini de açıkladı.

BORSA İSTANBUL'DA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in piyasalara ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

Piyasalardaki son durumu yorumlamak için karşınızdayım. Borsa İstanbul 100 Endeksi, depremin birinci ve ikinci gününde açık kalmıştı, daha sonra kapatıldı, 14 Şubat'a kadar kapalı kaldı. Açık kalma sürecinde konuştuk, yanlış karardı. Düşüncem aynı. Borsa tarafında tekrar yeni kararlarla, tedbirlerle birlikte yukarı yönlü hareketlerin devam etme olasılığının güçlü olduğunu ifade etmiştim. 5000 puan seviyesinde bir rakam var. Şubat sonuna kadar da yüksek kalmaya devam edecek diye tahmin ediyorum. Muhtemelen önümüzdeki haftaların sonuna kadar da yüksek kalmaya devam eder.

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Dolar TL 18.85 ekranlarda. Serbest piyasalarda 19 lira üzerinde bir kur var. 19.10-14 aralığında dalgalanıyor. Euro TL kuru 20.14 ekranlarda. Serbest piyasalarda 20.35-41 aralığında. Makas aralığı geniş. Euro dolar paritesi 1.11'e kadar yükselmişti, oradan satış baskısı geldi. 1.07'ye kadar düşüş trendini beklemiştik. 1.0665. Aşağıda 1.0580 gibi bir alan var. Pariteyi takip eden arkadaşlarımızın da bu seviyelerin sonlarında. 1.0580-1.0650 bant aralıklarının fırsat sunduğunu düşünmekteyim. Yani euro dolar paritesi düşük.

İslam Memiş bu değerlendirmelerinin ardından kendi tahmininin de ötesinde düşüş gösteren gram altın ve gümüş fiyatlarına dair değerlendirmeler yaptı, tahminini açıkladı... Haberglobal'e göre; İşte o sözler!

İSLAM MEMİŞ'TEN DÜŞÜŞTEKİ GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

Kendi beklentisinin de altına sarkan gram altın için İslam Memiş'in değerlendirmeleri şöyle:

Gram altın TL ekranlarda 1115 lira. Serbest piyasalarda 1132-37 lira aralığında gram altın. Gram altın 1198'e kadar yükselince, şubatın 15'ine kadar 1140'a kadar gerilemeden bahsetmiştim. Bu bir miktar daha aşağı çekildi. TL'de bekleyen, alım fırsatı kollayan yatırımcı da bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını bilmeli. Ons bazında baskılanma devam etse de gram altın TL orta ve uzun vadede alım fırsatları vermeye devam ediyor. Eline yeni TL geçenler bu bant aralığının kalıcı olamayacağını göz önünde bulundurmalı. Agresif yükselişleri hazirandan sonra beklemeye devam ediyoruz. Bu fiyatlar kalıcı değil.