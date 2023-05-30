Gram altın uçunca Hatice Kolçak hemen kamera karşısına geçip uyardı! 58 dolar birden çakılabilir...

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın fiyatlarına ilişkin önemli tahminlerde bulundu.

Dolar kurundan destek bulan gram altın 1285 liralarda seyrederken fiziki altın tarafı ise 1400 liraların üstüne çıktı.

'Ons altın düşebilir' uyarısı

Kişisel Youtube kanalından bir video yayınlayan Hatice Kolçak, "Faiz beklentisi altına baskı yapıyor. Bilerek manipülasyon yapıyorlar. Faiz tarafı hani bitmişti? Bu baskı yapıyor. Ons altında 1900'lü dolarlara kadar gidebilir. 1900 dolar çok önemli bir bölge. Gram altında bir şey yok. Altın pozitif ayrışıyor. Dolar ile destek buluyor. Kur yükselecekse yani beklentimiz buysa gram altın yükselmeye devam edecek" dedi.

Ons altın 1985 dolardan işlem görüyor.

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