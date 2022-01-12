'Gram altın o tarihte 2000 lira olacak' dedi! Mert Başaran'ın paylaştığı linke tıklayanlar şok oldu

Altın ve dolar konusunda çarpıcı uyarılarda bulunan Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Mert Başaran, 'Gram altın 2000 lira, Bitcoin 98 bin dolar' diyerek bir video linki paylaştı. Başaran'ın paylaştığı linke tıklayanlar gerçeği çok geçmeden anladı.

Sosyal medya üzerinden akılalmaz tahminlerde bulunanlara tepki gösteren bir içerik paylaşan Mert Başaran, 'Evet arkadaşlar, kapakta yer alan tarihi merak ediyorsunuz. Öyle bir tarih yok. Bazıları sosyal medyada manipülasyon, ego tatmini ve dikkat çekmek için bu tarz mesajlar veriyor. Lütfen bu tip haberlere inanıp yüksekten altın, dolar almayın. Teknik analiz yapın. Öğrenmeye çalışın. Bu tip insanların daha çok beğeni alma adına çektiği videolara inanmayın. Verilen o tarihlere inanmayın. Elinizdeki parayı kaybetmeyin' dedi.