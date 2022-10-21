Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Dünyanın en şiddetli kar yağışı olacak mı? Yarın hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İstanbul kar uyarısı son dakika

Meteoroloji Gemel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayımladı. Bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapan Meteoroloji, kar yağışının bazı illerde başlayacağını açıkladı. Bununla birlikte ülke genelinde soğuk hava etkisini gösterecek. Hangi ilde hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri genelinde etkili olacak yağışların yüksek kesimlerde ise kar yağışı şeklinde olacağını duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı olacağı belirtilerek, "Sabah saatlerinden itibaren Muş, Bitlis ve Van'ın güney ile kuzey ilçelerinde, akşam saatlerinden gece saatlerine kadar ise Hakkari'de aralıklarla kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat), yükseklerde ise kısa süreli fırtınamsı rüzgar (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 12, Bitlis'te 11, Hakkari'de 15 ve Muş'ta ise 16 derece olması beklenmektedir" denildi.

Dünyanın en şiddetli kar yağışı olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sakarya, Mersin, Hatay, Karaman, Niğde, Sivas, Kayseri, Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri ile Adana’nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; genellikle yağmur ve Sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer Kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu, Şırnak, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2 kente turuncu, 18 kente ise sarı kodlu uyarıda bulundu.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu, Şırnak, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 kmsaat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji'nin 5 günlük HAVA DURUMU raporuna göre sıcaklıklar hafta sonundan itibaren yeniden yükselecek. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'de yağış var. Yağışlar Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli. Sıcaklık Türkiye genelinde 3-4 derece azalacak. Yarından itibaren batıdan başlayarak sıcaklık yükseliyor. Ekim ayının en sıcak günleri geliyor, 3-4 gün yağış yok" mesajını paylaştı.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu, Şırnak, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İstanbul kar uyarısı son dakika

Hava durumu;

MARMARA

Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE

Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Mersin ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Niğde, Sivas ve Kayseri çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 kmsaat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Gaziantep çevreleri ile yer yer kuvvetli olmak üzere doğu kesimleri ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

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