  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatı yükselecek mi?
Ekonomi

Gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatı yükselecek mi?

Altın bozdurmak mantıklı mı? Son iki yıldır altın fiyatlarında önemli artışlar yaşandı. Altın yatırımı yapanlar ise fiyatların ne yönde seyredeceğini merak ediyor. Peki, altın fiyatları düşer mi? Altın ne kadar olacak? Gram altın güncel fiyat:

Yeniakit Publisher
2022-08-11 12:41:00 -
Gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatı yükselecek mi?

2020 yılıyla birlikte altın fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Altındaki yükselişin ne kadar daha devam edeceği, yatınım yapmak için uygun zamanın gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, altın fiyatları daha da artar mı?

Gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatı yükselecek mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, fiyatların önümüzdeki süreçte daha da artacağını ifade etti. Memiş, "Gram altın 1450 lira olursa satmayın. Gram altın satılmaz. Yıl sonundaki öngörüm 1450 lira olacak. Altın herhangi bir şeye yatırım yapılacaksa satılır. Gelecek yıl 1600 lirayı görebilir. Fırsat Nisan ayıydı. Ağustos ayına şans ayı olarak değerlendiriyorum" dedi.

11 Ağustos Perşembe güncel altın fiyatları:                       

                               Alış                        Satış

Gram altın          1.033,40               1.033,56

Çeyrek altın       1.693,00               1.705,00

Yarım altın          3.375,00               3.411,00

Cumhuriyet       6.751,00               6.799,00

Reşat altını         6.783,47               6.831,95

22 ayar bilezik 946,04                     952,66

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23