2020 yılıyla birlikte altın fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Altındaki yükselişin ne kadar daha devam edeceği, yatınım yapmak için uygun zamanın gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, altın fiyatları daha da artar mı?

Gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatı yükselecek mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, fiyatların önümüzdeki süreçte daha da artacağını ifade etti. Memiş, "Gram altın 1450 lira olursa satmayın. Gram altın satılmaz. Yıl sonundaki öngörüm 1450 lira olacak. Altın herhangi bir şeye yatırım yapılacaksa satılır. Gelecek yıl 1600 lirayı görebilir. Fırsat Nisan ayıydı. Ağustos ayına şans ayı olarak değerlendiriyorum" dedi.

11 Ağustos Perşembe güncel altın fiyatları:

Alış Satış

Gram altın 1.033,40 1.033,56

Çeyrek altın 1.693,00 1.705,00

Yarım altın 3.375,00 3.411,00

Cumhuriyet 6.751,00 6.799,00

Reşat altını 6.783,47 6.831,95

22 ayar bilezik 946,04 952,66