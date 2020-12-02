Gram altın ne kadar? Çeyrek altın, tam altın güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yükseldi; çeyrek, yarım ve tam altın üretimi sert düştü. İşte güncel altın fiyatları...

Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın, daha sonra kademeli olarak yükselişini sürdürmüştü. ABD seçimlerinin sonuçlanması ve korona aşı haberleri altın fiyatlarındaki düşüşü sağladı. Altın fiyatlarının Aralık ayında çizeceği yön ise, yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,09 artışla 458,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 743,00 lira, Cumhuriyet altını 458,20 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,09 yükselişle 458,20 liradan işlem gördü.

Ekim ayında darphanenin altın üretiminde, eylül ayına göre sert düşüş yaşandı ve çeyrek, yarım ve tam altında 2020 yılının ilk 10 ayındaki en düşük ikinci üretim gerçekleşti.

Eylül ayına göre ekim ayında, çeyrek altın üretimi yüzde 65, yarım altın üretimi yüzde 60, tam altın üretimi ise yüzde 79 geriledi. Ekimden daha az üretim yapılan tek ay nisan ayı oldu.

Üretimde yaşanan bu düşüşte insanların, çeyrek altın fiyatlarının çok yükselmesi ile gram ve yarım gram altına olan taleplerinin artması etkili oldu.