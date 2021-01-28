Gram altın ne kadar? 28 Ocak güncel altın fiyatlar
Gram altın en kadar? Hızla artan gram altının fiyatı herkesi şaşırtıyor. Koronavirüs salgını başta olmak üzere ABD’deki başkanlık seçimi Merkez Bankası’nın faiz kararları gibi etkenler piyasada bir dalgalanmaya neden oldu. Bunun yanı sıra koronavirüs aşılarının devam etmesi altın ve dolar fiyatları her geçen gün hızlı bir şekilde değişiyor. Peki ama bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altın ne kadar? 28 Ocak güncel altın fiyatları...
Gram altın en kadar? Hızla artan gram altının fiyatı herkesi şaşırtıyor. Koronavirüs salgını başta olmak üzere ABD’deki başkanlık seçimi Merkez Bankası’nın faiz kararları gibi etkenler piyasada bir dalgalanmaya neden oldu. Bunun yanı sıra koronavirüs aşılarının devam etmesi altın ve dolar fiyatları her geçen gün hızlı bir şekilde değişiyor. Peki ama bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altın ne kadar? 28 Ocak güncel altın fiyatları...
Dün 438 liradan işlem gören gram altın, sabah saatlerinden itibar 439 liradan işlem görüyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GRAM ALTIN FİYATI
437,07
439,03
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.843,60
1.844,32
ÇEYREK ALTIN FİYATI
700,55
716,02
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.802,29
2.855,32
YARIM ALTIN FİYATI
1.396,73
1.432,04
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
239,67
289,00
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
395,55
424,85