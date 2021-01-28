Gram altın ne kadar? 28 Ocak güncel altın fiyatlar

Gram altın en kadar? Hızla artan gram altının fiyatı herkesi şaşırtıyor. Koronavirüs salgını başta olmak üzere ABD’deki başkanlık seçimi Merkez Bankası’nın faiz kararları gibi etkenler piyasada bir dalgalanmaya neden oldu. Bunun yanı sıra koronavirüs aşılarının devam etmesi altın ve dolar fiyatları her geçen gün hızlı bir şekilde değişiyor. Peki ama bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altın ne kadar? 28 Ocak güncel altın fiyatları...