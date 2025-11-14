Gram altın güne yükselişle başladı

  • İSTANBUL
Yeni güne yükselişle başlayan altının gramı 5 bin 695 liradan işlem görüyor. Yatırımcıların güvenli liman talebi ve dolar endeksindeki düşüş altın fiyatlarını destekledi.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,7 azalışla 5 bin 656 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 5 bin 695 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 680 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 580 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 4 bin 184 dolarda seyrediyor.

Yatırımcıların güvenli liman talebi ve dolar endeksindeki düşüş altın fiyatlarını destekledi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

