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Gram altın, güne yatay başladı

Gram altın 212,6 lira, çeyrek altın 347 lira ve Cumhuriyet altını 1.420 liradan işlem görüyor

07 Aralık 2018 Cuma 09:59
Gram altın, güne yatay başladı

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 212,6 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle 215 liranın üzerini test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 primle 212,7 liradan tamamladı.

Bugüne yatay başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla 212,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 347 lira, Cumhuriyet altını da 1.420 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay seyreden ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.239,4 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ons altında 1.257 doların gündeme gelebileceğini belirterek, ons altın ve dolar kurunun değer kazanmasının altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini ifade etti.

Teknik açıdan gram altında 210 liranın destek, 215 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getiren Memiş, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) bugün de devam eden toplantısı, ticaret savaşına ilişkin ABD ve Çin yetkililerinden gelecek açıklamalar ile ABD'de istihdam raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 09:59
  1. altın
  2. Piyasalar

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