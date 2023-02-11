Gram altın fiyatları ne kadar? 11 Şubat 2023 güncel altın kuru fiyatları: Hafta sonu tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ,yarım altın kaç TL?
Altın gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında altın kurlarını araştırıyor. Altın fiyatları her geçen gün değişime uğruyor. Vatandaşlar 11 Şubat 2023 Cumartesi günü güncel altın fiyatlarını bile merak ediyor. Altın fiyatları her geçen gün değişime uğruyor. Tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ya da gram altının fiyatları için araştırmalar yapılıyor. Peki 11 Şubat Cumartesi 2023 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları kaç TL? Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte detaylar... 11 Şubat 2023güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın fiyatları...
Altın fiyatları hafta sonu da araştırılmaya devam ediliyor. 11 Şubat 2022 Cumartesi günü güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Vatandaşlar ellerindeki altınların güncel fiyatlarını öğrenmek istiyor. İşte 11 Şubat 2023 Cumartesi günü güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 1.128,60
Satış: 1.128,82
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Alış: 7.428,00
Satış: 7.499,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 3.726,00
Satış: 3.764,00
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Alış: 1.863,00
Satış: 1.882,00
TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Alış: 7.336,19
Satış: 7.478,21
Altın Ons
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,77 değer kaybetti.
Altın Ons fiyatı, anlık olarak $1.864,70'a karşılık gelmektedir. Altın Ons son 24 saat içerisinde %0,22, son bir haftada %-0,04 oranında değişmiştir. Altın Ons, 01.02.2023 tarihinde $1.953,61 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.