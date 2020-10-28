Gram altın çeyrek altın fiyatları! Altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları adeta baş döndürüyor. Anlık altın fiyatları değişerek altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar altın alış ve satış fiyatlarını takip etmekte güçlük çekiyor. ABD’deki başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı. 3 Kasım akşamı ABD’nin yeni Başkanı kim olacağı netlik kazacak. Mevcut Başkan Trump ile Biden arasında kıyasıya yarış sürmeye devam ederken bir yandan da koronavirüs belirlisizliği dünya genelinde devam etmesi başta altın olmak üzere dolar, euro piyasalarında belirsizliğe neden oluyor. Bu belirsizlikler de altın fiyatlarının yükselişine ve dolar piyasasını etkiliyor. Altının ABD'deki seçim sonuçlarının belli olmasına kadar yükselmeye devam edeceği bekleniyor.

Çeyrek altın, gram altın ne kadar?

Dünya genelindeki belirsizlikler Türkiye pisayasasını da etkilemeye devam ediyor. Son iki günde özellikle dolar ve altındaki yükseliş adeta baş döndürüyor. Altına yatırım yapanlar altın fiyatlarını merak ederken, 28 Ekim Çarşamba anlık altın fiyatları gram altın 502 liradan, çeyrek altın 825 liradan, Cumhuriyet altını 3,317 liradan, ons altın ise 1907 dolardan işlem görüyor.

Gram altın 12 Ekim Pazartesi gününü alış 484.2900, satış 490.7100 TL’den kapatmıştı. Aradan geçen 15 günlük süre sonunda altın 502 TL’ye yükseldi. Çeyrek altın 12 Ekim’de 797,90 lira iken 28 Ekim itibariyle çeyrek altın 825,40 TL’den satılmakta.