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Ekonomi Gram altın çeyrek altın bugün ne kadar? 11 Kasım güncel altın fiyatları:
Ekonomi

Gram altın çeyrek altın bugün ne kadar? 11 Kasım güncel altın fiyatları:

Altın yatırımı yapanlar güncel altın fiyatları araştırmaya başladı. Vatandaşlar haftanın son işlem gününde altının ne kadar olduğunu kaç liradan işlem gördüğünü araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 10:46:00 -
Gram altın çeyrek altın bugün ne kadar? 11 Kasım güncel altın fiyatları:

Altın son zamanlarda yeniden yükselişe geçti. Bu sebeple vatandaşlar güncel canlı altın fiyatlarını araştırmaya başladı.

Gram altın çeyrek altın bugün ne kadar? 11 Kasım güncel altın fiyatları:

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altındaki hareketliliğe ilişkin açıklamada bulundu. Memiş, "Bizim bu hafta için takip edeceğimiz direnç seviyesi 1038 lira seviyesiydi. 1038 lira seviyesi kırıldıktan sonra yukarıda 1060 lira seviyesi var. Ondan sonra da 1090 seviyesi var. Daha sonraki süreçlerde 1100'lü rakamları konuşmaya devam edeceğiz. Beklediğimiz tarihi zirvelere yıl sonu gelmeden ulaşmış olacağız. Bunlar asıl beklediğimiz yükselişler değil. Sizlere bir sözüm vardı: 'Gram altın/TL fiyatı yurt içi piyasalarda 1200 lira seviyesini görmeden ben altın yükseldi demeyeceğim" dedi.

Gram altın

Alış: 1.051,51 TL

Satış: 1.051,74 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.699,00 TL

Satış: 1.724,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.382,00 TL

Satış: 3.449,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.775,00 TL

Satış: 6.875,00 TL

Reşat altını

Alış: 6.807,47 TL

Satış: 6.907,95 TL

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