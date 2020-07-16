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Ekonomi

Gram altın bugün kaç lira? 2020 Altın fiyatları güncel durum

Altın fiyatları yükselişte devam ediyor.Gram altın ve çeyrek altın fiyatları rekor rakamlarda seyrediyor. Bugün altın almak isteyenler, ise altın fiyatlarındaki son durum hakkında bilgilenmek istiyor. İşte altın fiyatlarında güncel durum...

Yeniakit Publisher
2020-07-16 14:00:00 -
Gram altın bugün kaç lira? 2020 Altın fiyatları güncel durum

Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları için meraklı arayış başladı. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin yakından ilgilendiği altın fiyatları kaç TL? Altının alış ve satış fiyatını haberimizde derledik. Son zamanlarda yükselen altın fiyatları, yerini koruyor mu? İşte altın ne kadar sorusunun yanıtı...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın Alış Fiyatı:399,74 TL Satış Fiyatı:401,02 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın Alış Fiyatı:649,60 TL Satış Fiyatı:656,50 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın Alış Fiyatı:1.295,10 TL Satış Fiyatı:1.311,30 TL

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın Alış Fiyatı:2.590,10 TL Satış Fiyatı:2.612,50 TL

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